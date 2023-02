Oud-premier Berlusconi vrijgesproken in omkopingszaak

Een rechtbank in Milaan heeft de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi woensdag vrijgesproken van omkoping. Dat melden internationale persbureaus. Berlusconi werd ervan beschuldigd getuigen te hebben omgekocht in een zaak waarin hij terecht stond voor het inhuren van een minderjarige prostituee tijdens zijn beruchte ‘bunga bunga’-avonden. Eerder had het openbaar ministerie een gevangenisstraf van zes jaar tegen hem geëist. „Ik kan alleen maar uiterst tevreden zijn”, reageerde zijn advocaat na afloop, volgens het Franse persbureau AFP.

Berlusconi werd ervan beschuldigd 24 aanwezigen tijdens de feestjes, voornamelijk jonge vrouwen, te hebben betaald om een valse getuigenis af te leggen. Dat zou zijn gebeurd in het proces waarin hij zo’n tien jaar geleden werd beschuldigd van het betalen voor seks met een zeventienjarige Marokkaanse nachtclubdanseres, bijgenaamd Ruby. Volgens de oud-premier waren de bijeenkomsten in zijn luxueuze villa nabij Milaan „elegante diners”; in de Italiaanse pers ging het echter al snel over bunga bunga-seksfeestjes. Voor die zaak werd Berlusconi in hoger beroep uiteindelijk vrijgesproken.

Deze nieuwe vrijspraak sluit een zes jaar durend proces af waarin de openbaar aanklager Berlusconi ervan beschuldigde tussen 2011 en 2015 zo’n 10 miljoen euro te hebben betaald aan getuigen. De omkopingszaak was vanwege de woonplaats van de verschillende getuigen verdeeld over drie steden, Siena, Rome en Milaan. In alle drie de processen werd Berlusconi onschuldig bevonden.

Het schandaal leidde uiteindelijk tot de politieke ondergang van Berlusconi op nationaal niveau. Zijn vierde termijn als premier eindigde onder meer daardoor vroegtijdig in 2011. Berlusconi, 86 en afgelopen september nog verkozen in de Italiaanse senaat, blijft wel een rol spelen in de Italiaanse politiek. Zijn partij Forza Italia is een belangrijk onderdeel van de rechtse coalitie van huidig premier Giorgia Meloni.

