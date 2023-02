Opbrengst Giro555 staat na actiedag op 88,9 miljoen euro

Giro555 heeft tot nu toe bijna 89 miljoen euro opgehaald. Dat is de voorlopige eindstand die rond 22.15 uur bekendgemaakt werd door zangeres Karsu en journalist Sinan Can. Het geld gaat naar hulp voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië van vorige week.

„Het is overweldigend hoeveel geld er gegeven is door heel Nederland”, zegt voorzitter van de actie Michiel Servaes over het voorlopige eindbedrag. „Al dat geld is hard nodig en wordt goed besteed aan de noodhulp in Turkije en Syrië.”

De speciale dag begon, met een knipoog naar het gironummer, om 5.55 uur ‘s ochtends. Ruim tweehonderd BN’ers, onder wie Famke Louise, Splinter Chabot, Nicolette van Dam en Ahmed Aboutaleb, bemanden de telefoons.

‘s Avonds werd de inzamelingsactie afgesloten met een gezamenlijk programma op NPO 1 waarin presentator Sinan Can sprak over zijn bezoek aan Turkije en waarin Karsu en Frank Boeijen zongen. Ook werden reportages van Johnny de Mol over andere acties in Nederland getoond.

Het precieze opgehaalde bedrag bedroeg bij de bekendmaking 88.921.469 euro. Ook na de uitzending kan nog geld worden overgemaakt op Giro555.

De samenwerkende hulporganisaties delen momenteel schoon drinkwater, eten, dekens en warme kleding uit in het rampgebied. Maar er is volgens Giro555 veel geld nodig om mensen ook snel van onderdak, sanitair en zorg te voorzien. En uiteindelijk ook weer van perspectief.

