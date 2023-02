Nieuw onderzoek: Chileense dichter Neruda werd vergiftigd

Zou het mysterie rondom de dood van Pablo Neruda, een van de grootste dichters van Latijns-Amerika, na vijftig jaar dan nu eindelijk zijn opgelost? Volgens een groep internationale onderzoekers wel. Na jarenlang speurwerk komen zij tot de conclusie dat Neruda kort na de staatsgreep van Augusto Pinochet in 1973 is vergiftigd. En dus niet is overleden aan prostaatkanker - de tot nu toe officiële verklaring.

Al jaren zijn er twijfels rondom de doodsoorzaak van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar voor de Literatuur. Het was zijn chauffeur, Manuel Araya, die er vanaf het begin op bleef hameren dat Neruda was vergiftigd in het ziekenhuis waar hij voor een behandeling tegen prostaatkanker lag. Een verpleegster, maar ook Neruda zelf, zou hem hebben verteld dat er een injectie in zijn buik zou zijn gespoten terwijl hij daar lag. Hoewel het officiële rapport van het forensische onderzoek nog moet worden vrijgegeven maakte Rudolfo Reyes, Neruda’s neefje, al bekend dat er grote hoeveelheden Clostridium botulinum zouden zijn aangetroffen op botresten van Neruda. Dit is een bacterie die de giftige stof botuline aanmaakt, wat tot verlamming en vervolgens tot de dood kan leiden.

Overtuigde communist

Neruda was ten tijde van de staatsgreep goed bevriend met de socialistische en democratisch gekozen president Salvador Allende die door Pinochet, met steun van de VS, op 11 september 1973 werd afgezet. Naast dichter was Neruda ook politicus in de regering van Allende en jarenlang diplomaat. Hoewel hij beroemd werd met prachtige liefdesgedichten schreef de overtuigde communist ook maatschappijkritische gedichten over de situatie in Latijns-Amerika en Noord-Amerika. Na de coup, waarbij Allende zelfmoord pleegde, probeerde Neruda te vluchten. Na zijn behandeling in het ziekenhuis wilde hij asiel aanvragen in Mexico maar zover kwam het nooit. „We weten dat er geen reden was voor de Clostridium botulinum die in zijn lichaam is gevonden”, aldus de neef van Neruda. „Dat is gif. En wat wil dit zeggen? Het wil zeggen dat Neruda vermoord is door tussenkomst van staatsagenten in 1973”, aldus Reyes.

Lichaam opgegraven

In 2013 werd het lichaam van Neruda opgegraven. In eerste instantie concludeerden onderzoekers toen dat ze geen andere chemische stoffen in zijn lichaam gevonden hadden dan die waren gebruikt bij de behandeling van prostaatkanker. Twee jaar later, in 2015, gaf het Chileense hooggerechtshof toestemming om het lichaam uitgebreider te onderzoeken. Het werd een omvangrijk onderzoek op vier verschillende plekken in de wereld, door de meest gerenommeerde forensische laboratoria. De eerste conclusie was toen al dat Neruda „honderd procent niet” aan de gevolgen van prostaatkanker zou zijn overleden.

Neruda raakte postuum in opspraak vanwege een verkrachtingszaak uit de tijd dat hij als diplomaat in Sri Lanka gestationeerd was. Dit kwam pas jaren na publicatie van zijn memoires, waarin hij dit opbiechtte, onder de aandacht. Desondanks bleef zijn familie zoeken naar de waarheid rondom zijn dood, en daar lijkt nu vijftig jaar na dato toch duidelijkheid over te zijn.