‘Nicola Sturgeon stapt op als Schotse premier’

Nicola Sturgeon gaat opstappen als premier van Schotland. Dat meldt de BBC woensdag. Het is nog niet duidelijk waarom en wanneer ze vertrekt. Sturgeon (Scottish National Party) zou haar aftreden tijdens een persconferentie in Edinburgh bekendmaken.

Sturgeon is sinds november 2014 premier, toen ze Alex Salmond opvolgde. Ze is de langstzittende premier van Schotland en een voorstander van onafhankelijkheid. Als onafhankelijk land zou Schotland zich dan weer moeten voegen bij de Europese Unie, schreef ze in een opiniestuk in NRC. Een referendum over die onafhankelijkheid is eind vorig jaar echter geblokkeerd door het Hooggerechtshof, omdat toestemming van de Britse regering nodig is.

Onlangs blokkeerde de Britse regering een Schotse wet die het makkelijker moest maken om de geslachtsaanduiding op het paspoort te veranderen. Sturgeon noemde dat een „frontale aanval op het democratisch verkozen Schotse parlement”.

Correctie (15 februari 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond de voornaam van premier Sturgeon per ongeluk gespeld als ‘Nicole’. Dat is hierboven aangepast.