Na twee moeilijke jaren is Heineken weer positief

Wie deze zomer op het terras in Nederland of elders in Europa een Heineken-biertje bestelt, zal daarvoor opnieuw meer moeten betalen. Het brouwerijconcern gaat een groot deel van de verwachte kostenstijging doorrekenen in de prijs. Waarschijnlijk zal de verkoop daardoor dalen, denkt Heineken, al kan het nog meevallen. Consumenten hebben hun aankoopgedrag tot nu toe nauwelijks laten beïnvloeden door de prijsverhogingen die al eerder zijn doorgevoerd, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2022 die de brouwer woensdag bekendmaakte.

Heineken heeft, na twee jaar moeizame corona-jaren, eindelijk weer een goed jaar achter de rug. Omzet en winst stegen, door een combinatie van hogere prijzen, meer verkochte hectoliters en een verschuiving naar premiumbieren. De omzet kwam uit op ruim 28,7 miljard euro. De nettowinst, voor eenmalige uitgaven en afschrijvingen, steeg met bijna 31 procent tot 2,8 miljard euro. Hoewel Heineken-topman Dolf van den Brink waarschuwde dat de economische vooruitzichten „uitdagend” blijven, klonk hij bij een digitale toelichting op de cijfers tevreden over de manier waarop Heineken stand weet te houden.

‘Veerkrachtiger dan gedacht’

Vorig jaar waarschuwde Van den Brink bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal nog voor een naderende recessie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Heineken-merken. Maar hoewel de gestegen prijzen voor energie en voedsel zeker hun impact hebben op de bestedingsmogelijkheden van de consument, blijkt het animo voor bier onverminderd groot. „We zijn zelfs veerkrachtiger dan we zelf hadden gedacht”, aldus Van den Brink.

Of de consument ook in 2023 zo trouw blijft, is nog de vraag. Heineken verwacht dat de kosten voor ingrediënten en energie per hectoliter bier met zo'n 16 tot 19 procent zullen stijgen. Die kosten zullen voor een groot deel bij de consument terechtkomen, al probeert Heineken volgens financieel topman Harold van den Broek met eigen kostenbesparingen ook een deel op te vangen. „We hebben veel kosten bespaard. Maar een deel daarvan hebben we moeten gebruiken om die hogere kosten op te vangen", zegt Van den Brink. Tot nu toe zijn de uitgaven met 1,7 miljard euro gedaald ten opzichte van 2019, het doel is om daar dit jaar 2 miljard euro van te maken.

Heineken heeft vorig jaar 7 procent meer bier verkocht dan in 2021. Het grootste deel van de groei werd behaald in Azië in de tweede helft van 2022.

Heropening horeca Europa en VS

Ook de heropening van de horeca begin vorig jaar in Europa en de VS na de coronabeperkingen hebben aan de stijging van de opbrengsten bijgedragen. Het totaal van 257 miljoen hectoliter was groter dan in 2019, het laatste volle jaar voor de coronapandemie. De duurdere biermerken groeiden in 2022 sneller, met ruim 11 procent. Het merk Heineken presteerde met 12,5 procent nog wat beter.

Heineken schreef 88 miljoen euro af op zijn Russische activiteiten, die het bedrijf in de eerste helft van dit jaar hoopt te kunnen verkopen.