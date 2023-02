Met Pharrell Williams kiest modemerk LVMH opnieuw voor celebrity

Op dinsdagavond was opeens het hele Instagram-account van Pharrell Williams leeg. Even later verscheen er één nieuw bericht: de Amerikaanse popster was aangesteld als de nieuwe creatief directeur van de mannenlijn van Louis Vuitton. Hij wordt de opvolger van Virgil Abloh, die in november 2021 op 41-jarige leeftijd overleed aan kanker.

Williams (49) werd begin deze eeuw bekend als leadzanger van N*E*R*D en produceerde als helft van The Neptunes een aantal grote hits – voor onder anderen Justin Timberlake en Beyoncé. Van zijn drie solo-albums kwam onder meer zijn monsterhit Happy uit 2013.

Maar ook met mode is hij al 20 jaar bezig. In 2003 richtte hij samen met Nigo (nu creatief directeur van Kenzo) modemerk Billionaire Boys Club op. Hij had een eigen lijn bij G-Star en werd in 2016 ook mede-eigenaar van het Nederlandse spijkerbroekenmerk (al is daar sindsdien weinig meer van vernomen). Hij ging samenwerkingen aan met Chanel, Moncler, Adidas, Tiffany & Co. en Uniqlo, en ontwierp in 2004 en 2008 al zonnebrillen voor Louis Vuitton.

Grote namen

Williams’ aanstelling illustreert het verschil tussen de twee grootste modeconglomeraten. Bij Kering (Balenciaga, Gucci, Saint Laurent) worden de laatste jaren onbekende ontwerpers die decennialang achter de schermen geploeterd hebben tot creatief directeur gepromoveerd. Vorige maand nog: Sabato De Sarno bij Gucci. LVMH (Louis Vuitton, Dior, Fendi) kiest juist voor grote, bekende namen waarvan de aanstellingen veel stof doen opwaaien.

Dat gold ook voor Williams’ voorganger Virgil Abloh (benoemd in 2018). Hij volgde nooit een modeopleiding, werkte jarenlang met Kanye West en ontwierp net zo lief vloerkleden voor Ikea als kleding. „Ik ben geen ontwerper. Dat is een term voor traditionalisten”, zei hij daar ooit over in een interview met modesite Business of Fashion. Met zijn mix van high-end mode en streetwear wist hij een een jonger en diverser publiek naar Louis Vuitton te trekken.

De eerste show van Williams gaat in juni plaatsvinden tijdens de mannenmodeweek in Parijs.