Meerderheid Kamer wil verbod TikTok op werktelefoons ambtenaren

Alle vier de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) zijn voor het verbieden van de app TikTok op telefoons van rijksambtenaren. Dat bleek uit een Kamerdebat over data-ethiek bij de rijksoverheid dat woensdag werd gevoerd, zo berichten persbureau ANP en de NOS. Meerdere parlementariërs maken zich zorgen om privacybescherming in de Chinese sociale media-app.

Eind vorig jaar werd in de Verenigde Staten bepaald dat ambtenaren in dienst van de federale overheid geen TikTok meer op hun werktelefoon mogen hebben. Een goed voorbeeld voor Nederland, vindt CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg: „We moeten niet naïef zijn en de weg van de Amerikaanse overheid volgen”, zei hij woensdagmiddag. Er is al langer vrees onder politici dat de Chinese overheid via TikTok gegevens kan inzien van Nederlandse rijksambtenaren.

D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz pleitte eerder deze maand al voor het TikTok-verbod voor rijksambtenaren. Zij sprak woensdag opnieuw van „een potentieel hoog veiligheidsrisico” en ageerde voor „het zekere voor het onzekere nemen”. Bij de VVD, die het eerder nog te vroeg vond voor een verbod, sprak Kamerlid Hawre Rahimi zich nu positief uit voor het weren van TikTok.

Landelijk verbod

De ChristenUnie ging nog verder: die partij riep vorig jaar al op tot een volledig verbod van TikTok in heel Nederland. In reactie op die oproep stelde het kabinet een onderzoek in naar de gevolgen van de app in Nederland. ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost zei woensdag blij te zijn met het voorstel, maar riep op om meteen door te pakken. „Als het niet goed genoeg is voor rijksambtenaren, waarom dan wel voor onze kinderen?”

Staatssecretaris voor Digitalisering Alexandra van Huffelen (D66) zei woensdag de zorgen van de coalitiepartijen te begrijpen en te delen. Ze gaat onderzoeken of het kabinet het voorgestelde verbod wil gaan instellen. Binnenkort worden op verzoek van de VVD deskundigen uitgenodigd in de Kamer om over de potentiële gevaren van de app te spreken.

TikTok kent miljoenen gebruikers in Nederland, vooral onder kinderen en jongeren. Behalve de privacyzorgen is er ook kritiek op de verslavende werking van de app, die mogelijk ook schadelijk gedrag bij jongeren in de hand zou werken. Meerdere Nederlandse politici delen geregeld filmpjes op het platform. Nederland heeft zo’n 140.000 rijksambtenaren.