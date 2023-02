Laat je meedrijven op de tastende muziek van Sarah Neutkens

Minstens twintig centimeter hoge hakken en een jurk die de lijnen van het lichaam volgt, benadrukken de ietwat slungelachtige lengte van Sarah Neutkens (24). Een vertederende hulpeloosheid omhult haar. Ze speelt piano, maar zal zichzelf geen pianist noemen. Ze schreef vorig jaar met Een blote man beminnen een roman in de vorm van een prozagedicht, maar is ze een schrijver? Ze componeert, maar is ze componist?

Klassiek What is Sarah Neutkens thinking? Albumpresentatie Sarah Neutkens (piano) met Alma Quartet. Gezien: 13/2 TivoliVredenburg Utrecht. Inl: sarahneutkens.com

Die vragen borrelen op, omdat het scheppende werk haar lijkt te overkomen. Of zoals ze zelf zegt: „Vergelijk het gerust met plassen: als je aandrang voelt, moet je gaan en dan komt het er vanzelf uit. Je voelde het, het kwam en klaar ben je.”

Haar nieuwe album heet weliswaar What is Sarah Neutkens thinking?, maar dat laatste woord zou je beter kunnen vervangen door feeling. „Als ik er te veel over ga nadenken”, houdt ze het publiek in maandagavond TivoliVredenburg voor, „dan gooi ik het weg.”

Voor de bezoeker zit daar ook de zinvolle boodschap in om de cognitieve reflex eens even uit te zetten in een tijd waarin iedereen geacht wordt overal een mening over te hebben. Je kunt tenslotte ook met je hart of onderbuik luisteren. De onuitgesproken uitnodiging in de woorden en noten van Neutkens lijkt een oproep om even het verkrampte maakbaarheidsdenken in te ruilen voor het meedrijven op de stroom van een gevoel.

https://www.youtube.com/watch?v=Vstmzu433Zk

Voorzichtig tasten

Uit de pianostukken en het strijkkwartet op haar album, uitgebracht door Universal Music, mag je opmaken dat Neutkens niet componeert wanneer ze himmelhoch jauchzend is. Eenvoud en verstilling regeren, een zekere eenzaamheid ook wel. Het doet denken aan een zinsnede uit haar roman, waarin de ik-figuur zich „een minnaar van het trage zoeken naar waarheid” noemt. De muziek tast voorzichtig rond in het duister, dat – ook een formulering uit haar boek – niet wordt verlicht, maar wel wordt verwarmd.

Zelf speelde Neutkens in de intieme Cloud Nine in TivoliVredenburg twee van haar pianostukken, voordat ze in gesprek ging met DJ St. Paul. Ze is liever luisteraar dan uitvoerder, bekende ze. En haar reuzen van hoge hakken maakten het bedienen van de pedalen niet makkelijker. Ze is in muzikaal en literair opzicht autodidact, daar doet Neutkens verder niet moeilijk over. Ambachtelijk kleien aan invallen, is niet aan haar besteed: „Het gevoel is de enige leidraad.”

Als slotstuk vertolkte het Alma Quartet haar vijfdelige strijkkwartet, waarin melancholieke solo’s en samenzangen in een onderling slingerbeweging van vraag en antwoord de boventoon voerden. De aanzwellende en wegstervende strijkers riepen bij tijd en wijle associaties op met de getijdengebeden in kloosters, die ook een rol spelen in haar roman.

De slotvraag voor een recensent is dan altijd: hoeveel ballen? Maar misschien moet je bij sommige albums of optredens eens niet ergens wat van willen of moeten vinden.

