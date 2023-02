Hongaarse Eurocommissaris door het stof na ‘uitschelden’ Europarlement

De Hongaarse Eurocommissaris Olivér Várhelyi (Uitbreiding) moest woensdag door het stof gaan nadat dat hij Europarlementariërs in een debat voor ‘idioten’ leek te hebben uitgemaakt. Europarlementariërs hebben woest op het incident gereageerd, maar volgens Várhelyi gaat het om een „misverstand” dat hij „ten diepste betreurt”.

Tijdens een debat over de Balkan vergat Várhelyi dinsdagavond zijn microfoon uit te schakelen, waarna hij in het Hongaars mompelde: „Hoeveel andere idioten komen er nog?” Volgens Várhelyi had die uitspraak echter niks met het debat te maken en ging het om een „privégesprek” met zijn kabinetschef over „een geheel andere kwestie”. Voor „eventuele misverstanden” biedt de Hongaar niettemin zijn excuses aan.

Verschillende Europarlementariërs riepen na het incident om Várhelyi’s aftreden. „Het beledigen van leden van het Europees Parlement die hun werk doen door kritische vragen te stellen, moet consequenties hebben”, twitterde de Duitse sociaaldemocraat Delara Burkhardt. „Ik wil hem niet meer in ons Huis zien”, aldus de Duitse Europarlementariër voor Volt Damian Boesselager.

Geen onderzoek

Het is niet voor het eerst dat er controverse ontstaat rond Várhelyi. De Hongaar krijgt in het Europees Parlement al langer kritiek omdat hij in contacten met kandidaat-lidstaten weinig aandacht geeft aan thema’s als rechtsstaat en democratie. Ook zou hij warme betrekkingen onderhouden met Servische nationalisten in Bosnië. Vorige maand riepen Europarlementariërs de Commissie op een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het gedrag van Várhelyi.

Zo’n onderzoek komt er vooralsnog niet. Een woordvoerder van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet woensdag weten dat zij „verwacht dat alle leden van haar College het grootste respect tonen voor de instellingen en hun leden en daarom neemt zij terdege nota van de verontschuldigingen en uitleg die door de commissaris zijn afgegeven.”