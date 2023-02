Er is een nieuwe deelnemer bij de yogales. Na afloop drinken we thee en vraagt ze: „Hebben jullie nou bij die eindontspanning echt helemaal geen gedachten meer?” Ik zeg dat ik vaak genoeg denk aan wat ik eens zal gaan eten, of wat het volgende is dat ik ga doen. De nieuwe vrouw naast me lijkt opgelucht. „Ik dacht al dat ik de enige was,” zegt ze. Maar twee mensen in de hoek sperren hun ogen wijd, in shock. Hoe durven we? De ene zegt: „Nou, ik ben dan echt alleen maar in mijn lichaam, hoor.” De ander: „Ja, dat denk ik ook.”

