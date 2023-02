Dure dollar en hogere omzet helpen Ahold aan recordwinst

In een jaar waarin Nederlandse consumenten gemiddeld 17 procent meer kwijt waren voor hun boodschappen dan het jaar ervoor, heeft supermarktconcern Ahold Delhaize een van zijn hoogste winsten ooit behaald. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en drogisterij Etos zag zijn operationele resultaat vorig jaar oplopen tot 3,7 miljard euro, bleek woensdag uit de jaarcijfers. Dat is bijna 12 procent meer dan in 2021.

In de laatste maanden van vorig jaar steeg het winstcijfer, gecorrigeerd voor eenmalige mee- en tegenvallers, nog een stuk sterker: met ruim 22 procent op jaarbasis. Dat lijkt op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met de rol die Ahold Delhaize zich het laatste jaar nadrukkelijk aanmeet. Het concern benadrukt telkens hoe het alles in het werk stelt om de boodschappen betaalbaar te houden.

Volgens topman Frans Muller verdient het cijfer nuance. In een telefonische toelichting voor journalisten wees hij meermaals op de grote verschillen tussen de Amerikaanse en Europese activiteiten van zijn bedrijf. Een groot deel van de extra inkomsten komt van de overzijde van de Atlantische Oceaan, aldus Muller, waar zijn bedrijf bijna twee derde van zijn omzet verdient.

De winsten die Ahold (413.000 werknemers) daar behaalt, zijn in dollars. En omdat de dollar het hele vorige jaar relatief duur was, hebben de wisselkoersen de resultaten flink opgeblazen. Wie daarvoor corrigeert, ziet volgens hem een veel bescheidener groei van het operationeel inkomen, van 3,5 procent op jaarbasis. In Europa daalde het cijfer zelfs, met bijna 14 procent.

De „lage marges” laten volgens de topman zien hoe beperkt de ruimte is waarin supermarktbedrijven kunnen manoeuvreren

Meer boodschappen

Een andere reden dat Ahold vorig jaar meer verdiende, is dat het ook simpelweg meer verkocht. In totaal deden klanten in 2022 voor 87 miljard euro aan boodschappen, tegen gelijke wisselkoersen een toename van 7 procent op jaarbasis. Liever kijkt Muller daarom naar de winstmarge, de hoeveelheid winst die zijn bedrijf maakt per euro omzet. Die bleef vorig jaar min of meer gelijk, op 4,3 procent.

Die „lage marges” laten volgens de topman zien hoe beperkt de ruimte is waarin supermarktbedrijven kunnen manoeuvreren. Ahold absorbeert een deel van de prijsstijgingen die fabrikanten eisen, maar moet een deel ook doorberekenen aan de consument. Grote leveranciers hebben veel meer ruimte om boodschappen betaalbaar te houden, aldus Muller. Zij verdienen soms 12 tot 15 cent per euro omzet.

Toch moet ook Ahold de „broekriem blijven aanhalen”, vindt Muller. Door te snoeien in de eigen kosten, kan het bedrijf een deel van de hogere inkoop voor producten zelf opvangen. Vorig jaar heeft Ahold voor bijna een miljard aan uitgaven geschrapt, zo’n 15 procent meer dan vooraf gedacht. Voor 2023 mikt het concern op een vergelijkbaar bedrag.

Hoeveel die inspanningen de consument opleveren, blijft vaag. Muller wil zich niet uitlaten over hoe sterk prijzen bij zijn bedrijf zijn gestegen, en hoe sterk die stijging was geweest als Ahold niets van de hogere kosten had ingeslikt. „Dat is concurrentiegevoelige informatie”, zei hij woensdag. De topman hield het erop dat de consument bij zijn winkels prijzen minder ziet stijgen dan de 14,5 procent die het CBS over januari rapporteerde.