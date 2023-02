Drama op de savanne in Zambia

Holding on. Zo heet deze foto waarmee de Spaanse fotograaf Igor Altuna genomineerd was voor de publieksprijs van de prestigieuze Wildlife Photographer of the Year-wedstrijd. Zijn foto werd beloond met een eervolle vermelding en eindigde daarmee net na de hoofdprijswinnaar in de People’s Choice-categorie: een foto van een sneeuwluipaard in de Indiase Himalaya.

Toch is de foto van Altuna de onbetwiste winnaar als het op dramatiek aankomt. Geen sneeuwluipaard maar een luipaard, op de savanne in Zambia, in South Luangwa National Park. Haar kaken om een net gevangen prooi geklemd: een vrouwtjesbaviaan. Dood. En aan dat dode moederlijf klampt zich een jong aapje vast. De armpjes om haar bovenlijf, de beentjes om haar middel, de blik op oneindig. Levend. Nog wel.

„Igor keek toe terwijl het roofdier rustig terugliep naar haar eigen baby”, staat in het bijschrift bij de foto. „Haar jong speelde met het aapje gedurende meer dan een uur, alvorens het te doden. Bijna alsof de moeder met opzet een levende prooi had meegebracht, als jachtles voor haar kind.”

50.000 ingezonden foto’s

De internationale wedstrijd Wildlife Photographer of the Year wordt sinds 1965 jaarlijks georganiseerd door het Museum of Natural History in Londen. In ruim tien categorieën (waaronder ‘dierenportretten’ en ‘dieren in hun leefomgeving’) kiest een professionele jury de winnaars uit.

Maar uit de ruim 50.000 ingezonden foto’s worden ook 25 kandidaten geselecteerd die meedingen naar de People’s Choice Award. Bij die longlist van 25 inzendingen zat ook een foto van de Leidse bioloog Auke-Florian Hiemstra, van een jonge baars die tijdens de coronapandemie verstrikt raakte in een latex wegwerphandschoen in een gracht in Leiden.

Lees een interview met Auke-Florian Hiemstra: De meeuw die 17 plastic soldaatjes at – ‘dat gaat je toch tegenstaan?’

Uiteindelijk werden er vijf foto’s geselecteerd voor de short list: naast de winnende sneeuwluipaardfoto en de bavianenfoto van Altuna waren dat een portret van een Keniaanse leeuw, een intiem snapshot van twee Canadese vossen die elkaar het hof maken en een opname van een jonge ijsbeer die de wereld ontdekt tussen de wilgenroosjes.