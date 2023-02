Toestemming voor bouw nieuwe kernreactor in Petten

Voor het eerst in decennia is er een vergunning verleend om een nieuwe kernreactor te bouwen in Nederland. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft woensdag toestemming gegeven voor een nieuwe reactor in het Noord-Hollandse Petten. Het zal nog minstens enkele jaren duren totdat de reactor af is. Daarnaast moet er tegen die tijd ook een nieuwe vergunning komen om de reactor te mogen exploiteren: de huidige vergunning is alleen voor de bouw van de reactor.

De nieuwe reactor, Pallas genaamd, is bestemd voor het maken van medische isotopen. Dat zijn radionucliden, radioactieve stoffen die gebruikt worden voor nucleaire geneeskunde, bijvoorbeeld om kanker op te sporen of voor bestralingen. Door de medische functie verschilt de reactor in Petten van de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele, die gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken.

30.000 patiënten

De Pallas-reactor moet op termijn, na een transitiefase die gepland staat tussen 2026 en 2030, de huidige reactor in Petten vervangen. Dit is een kleine en inmiddels verouderde kernreactor, die sinds 1961 gebruikt wordt voor de productie van medische isotopen en onderzoek. Aangezien de huidige reactor ongeveer een derde van alle isotopen wereldwijd produceert, is het een van de belangrijkste leveranciers ter wereld en de belangrijkste in Europa. Dagelijks worden zo’n 30.000 patiënten over de hele wereld behandeld met isotopen afkomstig uit Petten. De Pallas-reactor moet ervoor zorgen dat de productie van medische isotopen in Nederland voor minstens vijftig jaar is gegarandeerd.

Eerder was er ook een tweede reactor in Petten, bestemd voor opleidingsdoeleinden en materiaalonderzoek. Deze is in 2010 gesloten. De plannen voor de bouw van een nieuwe reactor bestaan al jaren, maar liepen herhaaldelijk vertraging op, onder andere door problemen met de financiering en omdat de regering lang geen beslissing nam. De kosten van de nieuwe reactor werden in 2019 geschat op 600 tot 800 miljoen euro.

Ook Rijkswaterstaat heeft een vergunning afgegeven voor de nieuwe reactor. Toestemming van de overheidsdienst is nodig omdat de reactor water uit het nabijgelegen Noordhollandsch Kanaal gaat gebruiken als koelwater. Omdat het koelwater niet-radioactief is, kan het na gebruik worden geloosd in de Noordzee.

Correctie (15 februari 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de eerste plannen voor de bouw van de nieuwe kernreactor uit 2010 stammen. Dat klopt niet en is daarom hierboven aangepast.

