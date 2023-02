Dader van racistische schietpartij Buffalo veroordeeld tot levenslang

De 19-jarige man die in mei tien mensen doodschoot in de Amerikaanse stad Buffalo, krijgt een onvoorwaardelijke levenslange gevangenisstraf. Dat heeft een rechter in Erie, Pennsylvania woensdag besloten volgens Amerikaanse media. Behalve de tien moorden is Payton Gendron onder meer veroordeeld voor terrorisme gemotiveerd door haat.

De schutter had de supermarkt in Buffalo bewust uitgekozen om zoveel mogelijk zwarte mensen te doden. Hij geloofde in de racistische ‘omvolkingstheorie’ en dacht dus dat er een complot bestaat om witte mensen te vervangen met mensen van kleur. In een manifest zou hij hebben geschreven dat hij zich verwant voelde aan de dader van de schietpartij in een moskee in Nieuw-Zeeland in 2019, waarbij 51 mensen om het leven kwamen.

Eerder noemde Gendron zichzelf een fascist, witte ultranationalist en antisemiet, maar woensdag in de rechtszaal betuigde hij volgens CNN spijt. „Ik kan niet geloven dat ik het daadwerkelijk heb gedaan. Ik geloofde wat ik op internet las en handelde uit haat.”

De uitspraak werd onderbroken toen een man Gendron belaagde, schrijft The New York Times. Hoewel de rechter zei na de onderbreking zei dat ze de woede begreep, keurde ze de uitbarsting af. CNN citeert: „We moeten ons fatsoenlijk gedragen, want we zijn allemaal beter dan dat.”

In het verleden hebben de PVV en Forum voor Democratie de term omvolking gebezigd, en vier dagen voor de schietpartij kwam de racistische theorie aan bod op de Nederlandse televisie in een uitzending van Ongehoord Nederland. Negen andere fracties keurden de uitzending af, bleek uit Kamervragen waarin ze schreven dat „voor de verspreiding en het onweersproken propageren van deze gevaarlijke theorieën geen ruimte mag bestaan op de Nederlandse publieke omroep”.

