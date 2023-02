Chinese werknemer ASML betrapt op verduisteren technologische informatie

Een Chinese werknemer heeft informatie over de technologie van ASML verduisterd. De medewerker werkt inmiddels niet meer voor het bedrijf uit Veldhoven, staat in het jaarverslag van de chipmachinemaker. Het bedrijf heeft het incident gemeld bij de autoriteiten en zegt niet te denken dat de verduistering „van wezenlijk belang is” voor het bedrijf.

Na het incident is ASML een onderzoek begonnen. Er kunnen als gevolg van het beveiligingsincident „bepaalde exportregels” zijn geschonden. Het bedrijf heeft maatregelen getroffen na het incident. Het is niet bekend welke dat zijn. Het bedrijf zegt in het jaarverslag vaker last te hebben van cyberaanvallen op IT-systemen.

Het Nederlandse bedrijf ASML is marktleider op het gebied van lithografiemachines, apparaten die chips maken voor vooral telefoons, computers en datacentra voor kunstmatige intelligentie. China is erg geïnteresseerd in die technologie, omdat het minder afhankelijk wil zijn van de import van chips en daarom een eigen industrie probeert op te zetten. De Verenigde Staten willen die ontwikkeling tegengaan. Onlangs sloten de VS met Japan en Nederland een akkoord over exportrestricties voor chips. Naast Nederland is Japan het enige land dat lithografiemachines kan maken. Het is niet bekend wat er precies is afgesproken tussen de drie landen.

