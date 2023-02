Alles is ontworpen, maar niet alles is designer

Zoals het laatste punt van ons 11-point program ons voorschrijft zijn wij van de Smibanese University er altijd op uit om stijlvol door het leven te gaan. Je hebt maar een kans om een goeie indruk te maken snap je. Maar zelfs als we ons alleen begaven op de wereld, zouden we fris voor de dag komen, from the bottom to the top. En als je ons kent, weet je dat we niet vies zijn van een beetje designer hier en daar.

Sterker nog, wij van de Smibanese University hebben love for some designa (lees: designer). Want je weet toch, hoewel je ons vaak ziet in onze eigen merchandise, zijn we af en toe ook op designer-shit, nek je die? En als het gaat over designer willen we niks horen van kwantiteit boven kwaliteit.

Designer [znw.] 1. Dure kleding 2. Alles van een domme merk. 3. Kleding van een high-end modehuis, bijv: Jij denkt het is cheap, neef. Maar dit is designer / Die kill draagt geeneens designer dan wil hij me komen chanten, wats met hem!? / Die nammen hebben geen designer. Ze dragen alleen Under Armour.

Niet alles is designer, ook al is alles ontworpen door een designer. Zelfs kleding die je in de supermarkt kan kopen is in principe ontworpen door een designer, maar dat is geen designer! Designer is alleen designer wanneer het is ontworpen door een significante designer, veelal iemand waar de meeste kopers geeneens weet van hebben.

Designer-shit is kleding van de bovenste plank, de kleding die de gemiddelde persoon als high-end fashion beschouwt. Maar in het parallel universum waarbinnen men Smibanese spreekt is designer-shit de norm. Zij ’t nou Gucci, Louis, Dior of Fendi, in de hood zijn we allemaal op designer. Ook al is het voor de meesten een rib uit hun lijf, is het niet anders. Men moet designer dragen, klaar.

Designer is een symbool van welvaart. Wanneer je bepaalde dingen draagt, straal je volgens menig voorbijganger welvaart uit, en dat is iets waar men in de hood overmatig behoefte aan heeft. Maar niet alleen in de hood zijn we op designer. Binnen alle segmenten van de samenleving draagt men designer, jong of oud. Want laten we wel wezen, iedereen waardeert wel een frisse designer-tas of een patta toch?

Als het gaat over designer heb je twee type mensen. De een draagt het liefst opzichtige designer, zodat iedereen ziet dat het designer is. De ander heeft zich wijsgemaakt dat hij of zij alles weet van designer en altijd met de meest exclusieve designer komt. Eindstand doen ze het beiden voor ’t oog, alleen doet de een het veel subtieler. En dat beetje souplesse is wat wij van de Smibanese University wel kunnen waarderen. Als het aan ons ligt heb je niet eens door dat het designer is. Maar wanneer je ernaar vraagt kunnen we je wel wenken, zo van yeen even know it. Ja, man. Dat is die model. Hoe subtieler, hoe dermer.