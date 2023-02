Afro-Italiaanse Stella Jean schrijft mode-geschiedenis

Op het gebied van mode en representatie was de laatste jaren geregeld sprake van een primeur. Denk alleen al aan het eerste plus-size/zwarte/plus-age/trans model in campagne X, de eerste ambassadeur met downsyndroom van beautymerk Y of de eerste zwarte hoofdredacteur/coverfotograaf van magazine Z. We spreken dan van trailblazers, die ‘barrières hebben geslecht’ en fashion history hebben geschreven. Vaak wat overdreven, maar niet in het geval van Stella Jean, de Afro-Italiaanse ontwerpster die onlangs aankondigde in hongerstaking te zullen gaan uit protest tegen de achterstelling van designers van kleur.

Protégé

Jean is een voormalig protégé van Giorgio Armani en werd als eerste zwarte designer ooit toegelaten tot de prestigieuze en invloedrijke Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), de in 1958 opgerichte organisatie voor de Italiaanse modesector. Kenmerkend voor haar creaties is een mix van kleuren en culturen. Een stijl die gretig aftrek vindt bij megapopsterren, onder wie Rihanna en Beyoncé, en Hollywood-royals zoals Viola Davis, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow en Selena Gomez.

Het is echter iets anders dat haar van haar collega’s onderscheidt. Als het gaat om het aankaarten van uitsluiting en racisme in de industrie, is Jean (die de achternaam van haar Haïtiaanse moeder verkoos boven die van haar Italiaanse vader) een van de meest vocale ontwerpers van Europa.

Zo dringt de in Rome geboren en getogen designer er al jaren bij grote merken op aan met zwarte professionals en talenten samen te werken. Ook wierp ze na de moord op George Floyd de vraag op of zwarte levens ertoe doen in de Italiaanse fashionwereld. Met deze campagne gaf ze de aanzet tot een pijnlijk gesprek dat hoognodig gevoerd diende te worden.

Het gaat niet alleen om geld, zichtbaarheid en financiële autonomie

Overal. Ook bij ons. En al helemaal in Italië, waar de mode-industrie een lange geschiedenis heeft van racisme en culturele toe-eigening. In datzelfde jaar, 2020, bundelde ze haar krachten met die van collega-designer Edward Buchanan, van het knitwearlabel SANSOVINO6, en Michelle Ngonmo van de Afro Fashion Association. Tezamen lanceerden zij het collectief WAMI. Kort voor We Are Made in Italy en volgens de Insta-bio: de eerste beweging van BIPOC (Zwarte, Inheemse en niet-Zwarte mensen van kleur) in de Italiaanse mode-industrie.

Aanvankelijk werd het initiatief door de CNMI omarmd, zo leek, maar sinds september vorig jaar is dat afgelopen, volgens Jean c.s.. De CNMI claimt dat verscheidene individuele zwarte ontwerpers gratis mogen showen tijdens de Milanese modeweek van deze maand, maar Jean c.s. vinden dit niet genoeg. Het gaat immers niet alleen om geld en zichtbaarheid, maar ook om het vinden van stages, werk en het bereiken van financiële zelfstandigheid. Voor Afro-Italiaanse ontwerpers zijn deze zaken bijna een onmogelijkheid, die veelal ten koste gaat van hun mentale welzijn.

Het hongerstakingsplan van Jean is, in mijn ogen, een wanhoopsdaad. Na jaren van racisme en activisme lijkt ze ten einde raad. Ik gun haar en al die anderen – op z’n minst – een paar seizoenen die uitsluitend in het teken van mode en schoonheid staan.

