Aflevering 5: Tegen een stootje

“Ik ga met lood in mijn schoenen, maar wel vastberaden.” Sociaal wetenschapper Loes Kreemers bezette samen met honderden anderen een deel van de A12 in Den Haag. In deze aflevering volgt Maarten deze demonstratie van Extinction Rebellion. Hoe effectief zijn dit soort acties? Floor praat met een pedagoog over hoe je klimaatverandering een plek kan geven in de opvoeding. Hoe maak je kinderen weerbaar zonder dat ze angstig worden?

