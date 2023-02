Actrice Marijke Merckens: van Sonneveld tot serieus toneel

Actrice Marijke Merckens is afgelopen week overleden op 83-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie woensdag gemeld, aldus het ANP. Merckens werd in begin jaren in zestig op slag beroemd als sidekick van cabaretier Wim Sonneveld in diens eerste onemanshow.

Merckens, geboren in 1940 als Marijke Ouwejan, overleed vorige week donderdag in Harfsen. Haar uitvaart was afgelopen dinsdag. Ze had darmkanker en heeft gekozen voor euthanasie.

Merckens groeide op in toenmalig Nederlands-Indië. Ze zat in Arnhem een tijdje op de toneelschool, waar ze wegens „geen talent” werd weggestuurd na twee jaar, zoals zei in een NRC-interview.

Toevallig bij Sonneveld

Ze ging begin jaren zestig als scriptgirl werken bij de omroep de Vara, waar ze zingen mocht in een show met Rob de Nijs; ze nam onder meer de Nederlandse versie op van Poupee de Cire (Modepop). Op haar 21-ste kwam ze toevallig bij Sonneveld terecht, vertelde ze aan NRC: „Ik wilde omroepster worden, had wat screentests gedaan toen Sonneveld me in de VARA-studio voorbij zag lopen en vroeg: ‘Wie is dat?’ En iemand zei: ‘Dat is onze Marijke.’ Hij aarzelde geen moment en is op me afgestapt: of ik voor hem wilde werken. Ineens kwam van alles op me af: ik werd gekleed door Frans Molenaar, ontmoette allemaal interessante mensen.”

Via Sonneveld kwam ze terecht bij de Haagse Comedie, voorganger van Het Nationale Theater, omdat ze graag bij het toneel wilde. Ze speelde honderden rollen, bij gesubsidieerd toneel en de vrije sector.

TV-debuut bij Pipo

Haar tv-debuut was in de beroemde tv-serie voor kinderen over Pipo de Clown (Pipo en de Waterlanders). Een andere kinderserie waaraan ze meewerkte was De Zevensprong. Ze speelde verder in tv- producties als Oppassen!!!, Ha, die pa!, Medisch Centrum West en In de Vlaamsche pot.

Daarnaast speelde ze in films, onder meer in Ik ben Joep Meloen en Een vlucht regenwulpen. Merckens, die getrouwd is geweest met acteur Jacques Luijer, onderbrak haar loopbaan langdurig om aandacht te besteden aan haar gezin.