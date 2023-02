Verwoesting en verbijstering in Nieuw-Zeeland door storm Gabrielle

De schade die storm Gabrielle vanaf zondag heeft veroorzaakt in Nieuw-Zeeland is groot. Vooral het Noordereiland is zwaar getroffen. Honderdduizenden huizen zitten zonder stroom, en vele woningen zijn verwoest door overstromingen en aardverschuivingen. Terwijl inwoners en autoriteiten de schade beginnen op te meten, komt ook de frustratie. „Ik ben nog nooit zo verdrietig en kwaad geweest over de decennia die we verloren hebben aan ruzies over het wel of niet bestaan van klimaatverandering", aldus klimaatminister James Shaw.