Piraten, je komt niet van ze af. Ik heb het dan niet over de zeerovers uit Pirates of the Caribbean, al probeert Disney die franchise ook nieuw leven in te blazen (zonder Johnny Depp deze keer). Nee, het gaat in dit geval om internetpiraten die illegaal films en tv-series kijken. Zij zijn terug van nooit helemaal weggeweest, blijkt uit een nieuw onderzoek over het jaar 2022. Onderzoeksbureau Muso keek in opdracht van vakblad Variety naar het gebruik van illegale aanbieders en zag een stijging van 18 procent in illegale activiteit in vergelijking met 2021. Wereldwijd werden 215 miljard bezoeken aan illegale diensten geteld. Het grootste deel (46 procent) van de piraten zoekt naar televisie, terwijl het aandeel film 13 procent is. Wel groeide film harder in 2022, met 36 procent. Niet gek, want na de magere coronajaren verschenen er meer grote films in de bioscopen. Veel mensen wilden klappers als Top Gun: Maverick meteen zien, zonder te betalen voor een kaartje.

Opvallend is de opkomst van illegale sites waar je kunt streamen. In het verleden waren ingewikkeldere downloaddiensten (torrents) dé plekken voor illegale kijkers. Tegenwoordig zijn piraten vooral actief op louche sites die qua vormgeving op Netflix lijken. Geen gehannes met het binnentrekken van vage bestanden meer, gewoon klikken en kijken.

De grote droom van de ultieme videotheek is niet uitgekomen

Piraterij valt niet goed te praten. Films en series hebben waarde en makers moeten fatsoenlijk betaald worden voor hun werk. Toch verbaast het mij niet dat de illegale kijkcijfers weer omhoog gaan. De inflatie op het gebied van streamingdiensten zorgt voor frustratie. De grote droom van een ultieme videotheek is niet uitgekomen. Met muziek is dat grotendeels wel gelukt, de bibliotheken van Spotify en Apple Music zijn gigantisch en voelen compleet. In het onderzoek van Muso maakt muziek dan ook slechts 7 procent uit van de illegaal geconsumeerde content. Voor videodiensten zoals Netflix en Disney+ ligt het anders: je moet met abonnementen stapelen om alle mooie dingen te zien. Tegelijkertijd wordt er dit jaar strenger gekeken naar het delen van accounts en moet je ook nog eens hopen dat je favoriete serie niet zomaar verdwijnt. Deze week werd bekend dat de comedyserie Arrested Development van Netflix gaat. Deze culthilt werd door de traditionele tv-zender Fox na drie seizoenen geschrapt. Netflix reanimeerde de serie in 2013 en maakte twee nieuwe seizoenen. Nu verdwijnt de serie opnieuw. HBO Max deed dit onlangs met Westworld en Minx.

Wil je legale kijkzekerheid, dan moet je een fysiek product kopen. Maar ook daar zit een probleem: veel films en series verschijnen simpelweg niet meer op dvd of blu-ray. Zelfs makers hebben het niet altijd in de hand. In december vertelde Patrick Somerville, showrunner van de veelgeprezen serie Station Eleven, dat hij niet betrokken was bij de dvd-release. Hij kreeg iets later toch nog goed nieuws: binnenkort krijgt de serie alsnog een dvd-versie. En mocht de uitgave toch nog verkeerd lopen, dan heeft Somerville een plannetje. Op Twitter schreef hij: „Als Station Eleven ooit verdwijnt, beloof ik dat ik ergens in de Mojavewoestijn een stuk land zal kopen en de serie daar non-stop zal projecteren op een rots.”

Thijs Schrik is film- en serierecensent.