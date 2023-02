„U bent toch mevrouw Offereins?” Het is al heel lang geleden dat ik hem in de brugklas had. Het jongetje is een man geworden. Ik herken hem niet direct. Als ik oud-leerlingen tegenkom, heb ik altijd wat reserve. Hoe zijn hun herinneringen aan mijn lessen? Konden we destijds een beetje met elkaar overweg? „Bovenaan mijn proefwerkblaadje tekende ik altijd een hartje en als ik het terugkreeg, had u dat hartje met rood ingekleurd.”

Na al die jaren zijn we dat allebei nooit vergeten.

