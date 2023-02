Orkaan Gabrielle laat spoor van vernieling achter in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege orkaan Gabrielle. Die veroorzaakt grote schade en veel evacuaties. Tienduizenden huizen op het Noordereiland zitten zonder stroom. Door zware overstromingen en aardverschuivingen zijn enkele steden volledig afgesneden van de buitenwereld.

De Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins zegt dat de orkaan, die al sinds zondag voor extreem weer zorgt, „grote schade heeft aangericht door het hele land”. Er was gewaarschuwd voor „een van de zwaarste stormen van de eeuw”. Op sociale media is te zien hoe huizen overstromen en wegen onder water lopen.

Verstoord telecommunicatienetwerk

Vooral kustgemeenschappen zoals Gisborne en Hawke’s Bay zijn moeilijk bereikbaar. Er is geen stroom en de communicatie is verstoord doordat de zendmasten zijn beschadigd. Het mobiele telefoon- en internetnetwerk in verschillende regio’s ligt eruit. Hulpdiensten proberen met helikopters mensen te redden, maar dat wordt bemoeilijkt door harde windvlagen. Sommige mensen zitten al uren vast op de daken van huizen.

Het is pas de derde keer in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland dat de nationale noodtoestand wordt afgekondigd. Eerder gebeurde dat tijdens de aardbeving in Christchurch in 2011 en tijdens de coronapandemie. Het geeft de overheid meer bevoegdheden om in te grijpen en noodhulp te verlenen.

‘Ongekende natuurramp’

Ook Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland waar bijna 1,7 miljoen mensen wonen, is zwaar getroffen door de storm. De stad was nog herstellende van de overstromingen van ruim twee weken geleden. De autoriteiten spreken van een „ongekende” natuurramp.

De zwaarste storm lijkt achter de rug, toch waarschuwen autoriteiten voor meer regen en harde wind. Op maandag beloofde premier Chris Hipkins al een hulppakket van 11,5 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (zo’n 6,8 miljoen euro). Hipkins zei dat het nog te vroeg is om vast te stellen hoeveel mensen ontheemd zijn of gewond zijn geraakt. Er zijn geen sterfgevallen gemeld.