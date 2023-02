OM eist 22 jaar cel tegen ‘Zwarte Cobra’ Henk R. voor dubbele moord uit 1993

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de Amsterdamse rechtbank 22 jaar cel geëist tegen Henk R., ook wel bekend als de ‘Zwarte Cobra’. De inmiddels 71-jarige R. wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op Henie Shamel, een drugs- en diamantenhandelaar uit Antwerpen, en zijn vriendin in 1993. R. werd pas in 2021 naar Nederland teruggebracht na het uitzitten van een celstraf van zeventien jaar in de Verenigde Staten.

Op 9 mei 1993 werden Shamel en zijn vriendin Anne de Witte in Antwerpen beschoten terwijl ze in een geparkeerde auto zaten. Het tweetal overleed enkele dagen na de aanslag. Het OM verdenkt R. ervan opdracht te hebben gegeven voor de moord. Door een mislukte drugsdeal had R. een miljoenenschuld bij Shamel. In plaats van de schuld terug te betalen, zou hij opdracht hebben gegeven voor de moord op Shamel, aldus het OM. Bij de moordaanslag kwam ook de vriendin van Shamel, die waarschijnlijk geen doelwit was, om het leven. Volgens de aanklagers hadden de twee „geen schijn van kans tegen het vuurwapengeweld”. De schutter en twee tussenpersonen werden eerder al veroordeeld.

R. is vermoedelijk al sinds de jaren negentig actief als drugshandelaar, zowel binnen Nederland als internationaal. Hij zat meerdere keren vast voor drugshandel, onder andere voor de smokkel van hasj uit Marokko. Dat de moord in Antwerpen inmiddels 33 jaar geleden werd gepleegd, maakt volgens het OM niet uit. De feiten zijn dermate ernstig dat „deze vervolging ook zoveel jaren na de feiten op zijn plek is”. Omdat R. eerder vastzat in de VS was vervolging to nu toe niet mogelijk. Wel zegt het OM bij het vaststellen van de strafeis rekening te hebben gehouden met de gezondheidssituatie van de 71-jarige ‘Zwarte Cobra’.

