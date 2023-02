Meer files in 2022, Rotterdam drukste stad om in te rijden

In veel Nederlandse steden nam het verkeer ondanks stijgende brandstofprijzen in 2022 toe. Dat blijkt woensdag uit de twaalfde editie van de Traffic Index van de Nederlandse producent van navigatietechnologie TomTom. In Nederland is Rotterdam de drukste stad om in te rijden. „Veel bedrijven hebben thuiswerken weer afgeschaft of de flexibele werktijden teruggedraaid. Dit zien we terug op de weg”, zegt Traffic Expert bij TomTom Jeroen Brouwer.

Uit het rapport, waarvoor 79 miljard geanonimiseerde ritten verdeeld over 389 steden in 56 landen zijn geanalyseerd, blijkt dat in bijna twee op de drie steden de reistijd vorig jaar toenam. In alle Nederlandse steden is de reistijd gemiddeld met 2 procent gestegen ten opzichte van 2021. Ook de ANWB schrijft, op basis van haar filecijfers gemeten over alle A- en N- wegen in Nederland, dat de files in 2022 „terug van weggeweest” zijn. In 2021 was het totale stadsverkeer van Nederland volgens de onderzoekers van TomTom 12 procent rustiger dan in 2019.

Rotterdam was vorig jaar de drukste Nederlandse stad om in te rijden: hier verloren automobilisten gemiddeld 42 uur in het verkeer aan files. Dat is een kwart meer dan in 2021, toen de havenstad op de zevende positie in de Nederlandse ranglijst stond. Haarlem, dat in 2021 nog de drukste stad van Nederland was, zakte drie plekken op de ranglijst en staat nu onder Den Haag en Nijmegen. Wereldwijd liepen de meeste automobilisten in 2022 vertraging op in Dublin, Boekarest en Londen. Daar verloren reizigers gemiddeld tussen de 132 en 145 uur aan reistijd.

Onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne stegen de brandstofprijzen wereldwijd fors. In vergelijking met 2021 was diesel in Nederland 32 procent duurder. Benzine kostte in 2022 16 procent meer dan het jaar daarvoor.

83 bomen

Voor het eerst namen de onderzoekers dit jaar ook de CO2-uitstoot van automobilisten per stad in het rapport mee. Londen staat wereldwijd bovenaan met de hoogste CO2-uitstoot per gereden kilometer in de spits. Volgens de onderzoekers moeten er 113 bomen worden geplant om de uitstoot van een benzineauto in Londen te compenseren. Voor een benzineauto in Rotterdam zijn dit 83 bomen.