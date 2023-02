Jeremy Clarkson als agrarische brekebeen in serie ‘Clarkson’s Farm’

Twee maanden na een uiterst misogyne column over Meghan Markle in tabloid The Sun is Jeremy Clarkson terug als sappelende boer in seizoen 2 van Clarkson’s Farm. De Britse tv-persoonlijkheid geniet grote bekendheid als voormalig presentator van autoprogramma Top Gear. Een thematisch verwant programma maakt hij tegenwoordig ook voor Amazons streamingdienst Prime Video: The Grand Tour, met het bekende Top Gear-trio in de hoofdrol.

Na Clarksons excuses eind vorig jaar in een brief aan Markle en publiekelijke boetedoening op Instagram heeft Prime Video het aangedurfd om het reeds opgenomen seizoen te lanceren. Dat het met Clarkson’s populariteit nog altijd goed gaat, laat zich onder meer uitdrukken in de files die zich vormden op de weg rond zijn boerderijwinkel afgelopen week. Ook wordt seizoen 2 door Prime Video momenteel betiteld als bestbekeken in onder meer Nederland.

De gewraakte column, die door The Sun werd teruggetrokken op verzoek van Clarkson zelf, heeft inmiddels 25.000 klachten bij de Britse persautoriteit Ipso opgeleverd. Zijn eigen dochter, die in zijn boerderijserie overigens geen rol heeft, nam er afstand van. Clarkson háát Meghan Markle in al zijn vezels, schreef hij. Hij fantaseerde over een vernederende parade voor prins Harry’s echtgenote door hartje London, een verwijzing naar een scène uit Game of Thrones waarin een onttroonde hoofdrolspeelster door religieuze fanatici gedwongen wordt om ontkleed door de straten te lopen. Aanleiding was de documentairereeks Harry & Meghan die net uit was gekomen op Netflix.

Scène uit seizoen 2 van Clarkson’s Farm. Foto’s Amazon Prime Video

Geen gevolgen

De brede verontwaardiging lijkt dus vooralsnog geen gevolgen voor de vermarkting van zijn werk. Er werd, behalve een pr-bijeenkomst van Clarckson met de pers, niets gecanceld. Toen de Amerikaanse comediènne Roseanne Barr in 2018 een racistische tweet verzond over een adviseur van oud-president Barack Obama werd haar sitcom Roseanne, net terug van twintig jaar weggeweest, meteen door de Amerikaanse zender ABC afgebroken. Barr is sinds deze week weer te zien bij de aan Fox News gelieerde streamingdienst Fox Nation, met haar stand-upcomedyshow Cancel this!.

Mogelijk laat Amazon de tijd zijn werk doen en ook de innemende kant van Clarkson als agrarische brekebeen zal zijn rehabilitatie geen kwaad doen. Wel werden in de Amerikaanse pers geruchten opgetekend dat het na de nieuwe seizoenen van The Grand Tour en Clarkson’s Farm wel klaar is.

Clarkson kocht de boerderij in 2008, die sinds 2019 daadwerkelijk in bedrijf is onder zijn leiding. Zijn tv-carrière had al eens een deuk opgelopen. Clarksons temperament kostte hem in 2015 zijn contract bij BBC’s Top Gear, nadat hij een producer te lijf was gegaan. Sindsdien werkt hij voor ITV, en Prime Video. Het eerste seizoen van Clarkson’s Farm werd positief ontvangen, met name door de manier waarop hij bewustzijn bij consumenten bevordert over een eerlijke prijs voor vlees en gewassen. Geheel tegen zijn natuur in laat hij zich door vaklui om hem heen adviseren, en is hij degene die nu en dan afgeblaft wordt door de echte boer op zijn erf.

Clarkson in optima forma

In aflevering één ontvouwt Clarkson zijn plannen voor een restaurant met uitsluitend zelfgeteeld en geproduceerd voedsel. Hij weet dat 80 procent van dergelijke plannen eindigen in faillissement. „Mijn plan: deel uitmaken van die twintig procent.” Zo zien we Clarkson in optima forma, afgewisseld met spectaculaire beelden van hakselende landbouwmachines tegen een decor van vergezichten in West-Oxfordshire. Als hij een kindershirtje vindt tussen de gerstkorrels voelt hij de bui al hangen. „Dit gaat zeker het nieuws halen: Jeremy Clarkson liet kindje vermalen.” Merk shirt: Burberry. „Oh nee, een working class kindje ook nog.”

Er is in het nieuwe seizoen een en ander veranderd op boerderij Diddly Squat (dat zich losjes laat vertalen als ‘Noppes nada’). Zijn schapenkudde, die een glansrol had in seizoen 1, wordt tegenwoordig door een herder geleid. „Ik lever de schapen en het materieel, hij doet het werk”, zegt Clarkson. „En we delen de verliezen.”

De rode draad is het karige bestaan van de hardwerkende boer. Ook zijn de gevolgen van Brexit tastbaar in het seizoen geweven. Het schreeuwend gebrek aan vrachtwagenchauffeurs in Groot-Brittannië wreekt zich bij het verwerken van de gerst-oogst, waar maar één vrachtwagenlading wordt opgehaald. De rest rot tot Clarksons afgrijzen de volgende dag weg in de regen.

