Jannik Sinner is 21 jaar en wil het gezicht worden van de nieuwe generatie toptennissers

Jannik Sinner (21) denkt alles in zich te hebben om het nieuwe gezicht van het internationale tennis te worden. De tools, brains en looks van een superster, en een eigenzinnige manier van werken waarmee hij de weg naar de top probeert te vinden. Als tennisser én als stijlicoon.

Om dat te bereiken heeft de huidige nummer veertien van de wereldranglijst een klein team om zich heen gebouwd dat wordt geleid door zijn manager Lawrence Frankopan van StarWing Sports. „Als alles goed blijft gaan, dan kan ik een hele grote speler worden”, zegt Sinner in het spelersverblijf van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.

Wie de woorden van de Italiaan zomaar leest, kan misschien denken dat hij een blufgozertje is. Maar dat is niet zijn stijl. De jonge twintiger is voorkomend, denkt rustig na over zijn antwoorden en blijft samen met zijn manager rustig een half uurtje zitten voor een interview met NRC, terwijl de Association of Tennis Professionals (ATP) slechts vijftien tot twintig minuten had ingeruimd. „Ik bewandel bewust mijn eigen weg naar de top”, vertelt Sinner in het Engels. „Al die andere tennissers doen dat ook. Ik denk dat al die verschillende persoonlijkheden het tennis juist zo interessant maken.”

Lees ook: dit profiel van toernooidirecteur Richard Krajicek, die van stugge solist veranderde in soepele teamspeler

Sinner komt op 16 augustus 2001 ter wereld in het plaatsje Innichen. Een Italiaanse gemeente in Zuid-Tirol waar de voertaal Duits is. Sinner groeit op in het Pustertal als zoon van een vader en een moeder die beiden werkzaam zijn in een ski-lodge. Sinner groeit bijna op met ski’s onder zijn voeten en blijkt al snel talentvol. Tussen zijn achtste en zijn twaalfde behoort hij tot de beste skiërs van Italië. Alberto Tomba is zijn held. Daarnaast voetbalt en tennist hij ook nog. „Toch ben ik blij dat ik voor tennis heb gekozen”, zegt Sinner lachend. „Dit past het echt beste bij me.”

Sinner haast zich om uit te leggen dat het skiën in zijn ogen slechts spielerei was. „Dat deed ik gewoon met mijn vriendjes voor of na schooltijd. Puur voor het plezier”, zegt hij. „Zoals ik ook voor mijn plezier tenniste. Pas vanaf mijn veertiende ben ik me daar op professionele wijze mee gaan bezighouden. Veel later dan vele anderen. Als prof heb ik nog steeds plezier in het spelletje, maar daarnaast moet je hard werken, gedisciplineerd leven en pijn kunnen verdragen om ver te komen.”

‘Ik ben Krajicek dankbaar’

Dat kan Sinner allemaal. Zijn ster rijst snel. Hij is nog maar een paar jaar officieel proftennisser als hij op zijn achttiende de Next Gen ATP Finals (dat kan worden gezien als het WK voor spelers onder twintig jaar) op zijn naam schrijft. Een paar maanden later krijgt hij een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek voor het ABN Amro-toernooi van 2020. Sinner is die geste niet vergeten. „Ik weet nog dat ik heel veel zin had om hier voor het eerst in Rotterdam te spelen. Maar vlak voordat ik aan moest treden trok mijn tegenstander Radu Albot zich ziek terug. Omdat niemand zich als lucky loser had ingeschreven, stond ik zomaar in de tweede ronde. Daarin won ik van de Belg David Goffin. Mijn eerste zege op iemand uit de top-10”, vertelt Sinner. „Daar ben ik Krajicek dankbaar voor.”

Sinner schrijft later dat jaar als jongste speler sinds Kei Nishikori in 2008 een ATP-toernooi op zijn naam. Het grote Italiaanse talent wordt zo al snel één van de nieuwe uitdagers van het supertrio Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. In de afgelopen drie jaar wisten Daniil Medvedev en Carlos Alcaraz kortstondig de koppositie van de wereldranglijst te veroveren en stopte Federer met tennissen, maar herstelde Djokovic op de Australian Open weer op imposante wijze de hegemonie. „Een hele generatie kwam er niet tussen bij de grote drie”, stelt Sinner. „Maar toch gaat de tijd van nieuwe kampioenen komen.”

Er zijn tijden dat bijna alles vanzelf lijkt te gaan. Dan heb ik geen hulp nodig.

Sinner behoort met Alcaraz (19), Holger Rune (19) en Félix Auger-Aliassime (22) tot de jongste groep uitdagers. Iets daarboven zitten tennissers als Stefanos Tsitsipas (24), Casper Ruud (24), Alexander Zverev (25) en Medvedev (27) die al langer proberen de ‘grote drie’ te doen vergeten. Sinner gaat even verzitten als hem wordt gevraagd wat Djokovic zo speciaal maakt. Hij trof de Serviër vorig jaar tweemaal en verloor beide keren. Op het gravel van Monte Carlo en op het gras van Wimbledon. „Novak heeft zoveel ervaring. Heeft zoveel gewonnen. En hij blijft maar winnen. Misschien werkt hij harder dan alle anderen? Is hij op veel onderdelen professioneler? Ik moet dat uit gaan vinden om een keer zelf te kunnen winnen.”

Frustratie

Sinner wist in een officieel duel nooit van Federer, Nadal of Djokovic te winnen. Al was hij er vorig jaar in de kwartfinale van Wimbledon dichtbij. Djokovic zegevierde pas na vijf sets en pakte later de titel in Londen. Een paar maanden later verloor Sinner eveneens een zinderende vijfsetter in de kwartfinale van de US Open van de latere winnaar Carlos Alcaraz. De Spanjaard was daardoor opeens de nieuwe nummer één van de wereld. „Ik ben niet snel gefrustreerd”, legt Sinner uit. „Maar wel als ik van iemand verlies die daarna een toernooi wint.”

Dat gebeurde Sinner is 2022 dus twee keer op een grandslamtoernooi. En tijdens de Australian Open van dit jaar ging hij in vijf sets ten onder tegen de latere finalist Stefanos Tsitsipas, als eerste geplaatst bij het toernooi in Rotterdam. Sinner: „Na dat soort nederlagen denk je wel even na. Wat als... Maar daar heb je verder niets aan. Je moet het accepteren en geduldig blijven.”

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van het ABN Amro Open bereikt via een zege op de Zweedse qualifier Mikael Ymer met 7-6 (7), 7-5. In de tweede ronde treft hij de Duitser Alexander Zverev. Gijs Brouwer zorgde voor een verrassing door te winnen van de Zwitser Marc-Andrea Hüsler. Het werd 6-3, 7-5. Brouwer kreeg pas afgelopen vrijdag een wildcard voor het toernooi, na een afzegging. „Ik had met het hoofdtoernooi helemaal geen rekening gehouden”, zei Brouwer na afloop.

Sinner is op een punt aangekomen dat een jaar van zware arbeid zich op de baan moet uitbetalen. Voor zijn gevoel moet hij „leeg in zijn hoofd” zijn om optimaal te kunnen presteren. „Er zijn tijden dat bijna alles vanzelf lijkt te gaan. Dan heb ik geen hulp nodig”, vertelt Sinner. „Maar dat is niet altijd zo.” Soms laat hij zich bijstaan door een bedrijf dat is gespecialiseerd in mentale en fysieke hulp aan topsporters. „Ze geven me oefeningen zodat ik in mijn hoofd de juiste beslissingen neem.”

Hij komt steeds beter in vorm. Het bewijs daarvan leverde hij door afgelopen week het toernooi van Montpellier te winnen. Zijn zevende ATP-titel.

Ondertussen stelt manager Lawrence Frankopan alles in het werk om Sinner buiten de baan van een top-imago te voorzien. En dat gaat voortvarend. „Ik probeer dingen te doen die bij Jannik passen. Daarbij richten we ons vooral op Italië. Grote merken als [de bank] Intesa Sanpaolo, [fitnessbedrijf] Technogym en [modemerk] Gucci passen bij hem”, legt Frankopan uit. Tegenover hem hoort de tennisser het verhaal in een joggingbroek aan. „Gucci doet nog niet in tenniskleding. En hier voel ik me het lekkerste in”, verontschuldigt Sinner zich, die eerder de cover van mannenblad GQ sierde. Niet als nummer één van de wereld, maar als topmodel van Gucci.