Iris: ‘Voor elkaar zorgen was de norm’

Wijkverpleegkundige Iris Grimbergen (58, rechts) werd winter 1970 voorgelezen door haar zus Birgit (61, beleidsmedewerker) in de woonkamer van het ouderlijk huis aan het Lieve Vrouwenplein in Uden.

„We woonden in de oude burgermeesterswoning, tegenover de rooms-katholieke Kruisheren-kapel en naast café ’t Zwaantje. Papa was een van de huisartsen in Uden: dokter Koning, Helwegen en Hoevenaars de andere drie. Ons moeder deed de apotheek. In de wacht- en spreekkamer mochten we als kind – vier in totaal – niet komen. Er waren twee dienstmeisjes. ’s Middags aten we warm, gescheiden van onze ouders. Het was een drukke praktijk. En thuis hadden we vaak mensen over de vloer: vriendinnetjes die meeaten. Of logés voor langere tijd: bekenden die hulp nodig hadden. In het dorp zorgde dat soms voor scheve ogen. Dat deerde onze ouders niet. Anderen helpen deed je gewoon. Onze opvoeding was vrij. „Er mag al zoveel niet”, zei ons vader vaak. Doktersdochter gaf aanzien: speciale plekken in de kerk, een andere behandeling. Birgit werd eens fietsende op de stoep aangehouden. „O, je bent er eentje van Grimbergen. Rij maar door.” Birgit pikte dat niet en eiste een boete. Moeder vond dat natuurlijk zonde van het geld. Toch paste dit bij onze opvoeding: niet leunen op je achtergrond en ook als meisje zelf je geld verdienen. Geschenken voor de dokter waren normaal. Ons moeder zegt nu dat ze dat lastig vond. Moest je het hele jaar dankbaar zijn voor twaalf eieren. Ik snap dat. Op de foto zie ik geborgenheid: ontspannen luisterend. Ik herinner me een wit poesje in een roze jurk. Birgit en ik speelden niet veel met elkaar, maar voor elkaar zorgen was de norm. Sinds corona is het familie-contact frequenter. Er is een familie-app en Birgit en ik bellen wekelijks. Ik vond dat zij alleen belde als er iets moest gebeuren. Birgit bedacht een vaste afspraak: elke woensdag. Dat is fijn.”

