Carola Schouten van de ChristenUnie, vicepremier en minister voor Armoedebestrijding, staat op maandagmiddag voor een zaaltje met voorgangers van evangelische kerken, in de Amsterdamse Bijlmer. Donderdagavond in de visveiling van Urk spreekt Caroline van der Plas van BBB een kantine vol met vissers toe. SP-leider Lilian Marijnissen is zaterdag de hele middag op het Beursplein in Amsterdam voor het ‘volksprotest’ dat haar partij heeft georganiseerd en waar vooral eigen volk naartoe is gekomen: SP’ers van afdelingen uit het hele land.

Ze zijn op verkiezingscampagne en wat opvalt: het lijkt nauwelijks uit te maken wat ze zeggen.

De ChristenUnie-bijeenkomst is in een oud kinderdagverblijf. Een pinkstergemeente houdt daar op zondag diensten, op andere dagen geven mensen uit die kerk er taal- en naailes, kinderen kunnen komen ontbijten. In juli moeten ze eruit, ze hebben nog niets anders. Andere kerken in de Bijlmer hebben net zulke problemen en de ongeveer dertig voorgangers in het zaaltje hebben hun vragen daarover op papiertjes geschreven. Maar al na twee vragen is duidelijk: Carola Schouten kan niets voor hen doen, het is aan de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaars. Ze praat over armoede, en ook even over haar eigen kerk. Er wordt stil geluisterd, daarna is er luid applaus. Ze willen allemaal met haar op de foto.

Dat Caroline van der Plas naar de BBB-avond in Urk zou komen, wisten de vissers niet. Als ze binnenkomt, vallen er monden open. Als de BBB-kandidaten voor de Provinciale Staten van Flevoland worden voorgesteld, kijkt Van der Plas op haar telefoon. Eén kandidaat, die net als veel andere vissers zijn schip had moeten wegdoen, is bijna in tranen. Hij zegt: „Als BBB het voor het zeggen krijgt, komt er in onze sector nooit meer een sanering.” Van der Plas praat een uur en een kwartier: over stikstof en landbouw, over glastuinbouw, de Tweede Kamer. En heel kort over de visserij. Maar als ik daarna rondvraag: niemand vindt dat een punt. „We weten”, zegt een vrouw die in de visverwerking werkt, „dat zij 200 procent achter ons staat.”

Op het Beursplein, op het podium, vraagt Lilian Marijnissen wat de SP’ers vinden van marktwerking in de zorg. „Boehoe...”, wordt er geroepen. En in het openbaar vervoer? „Ja”, zegt een raadslid uit Groningen tegen de man die naast hem staat. „Dát lijkt me nou een goed idee.” Hij lacht. Er is geen SP’er die over zulke vragen nog nadenkt.

Op een terras op het Beursplein zit een man van 78 uit Delfzijl urenlang met een bord omhoog: ‘Ruttekut opgerot!’ Hij zegt dat hij al zijn hele leven communist is en met zo’n duizend demonstraties heeft meegelopen. „Dan hoef je ook nooit naar de sportschool en je kunt je lekker uiten. Zal ik eens schreeuwen?” Wat Marijnissen op het podium zegt, kan hij niet horen. „Ik ben doof.”

Hij is er voor zijn eigen boodschap.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.