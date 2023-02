Hof: marechaussee discrimineert bij grenscontroles, mag huidskleur niet meewegen

De Koninklijke Marechaussee mag huidskleur niet laten meewegen bij grenscontroles van reizigers die Nederland willen binnenkomen. Het beleid om op basis van veronderstelde etniciteit de één wel te controleren en anderen niet, is discriminerend. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag geoordeeld. Het hof verbiedt voortaan etnisch profileren bij grenscontroles.

De marechaussee voert steekproefsgewijs controles uit op luchthavens, treinstations of snelwegen om na te gaan of geen sprake is van een illegaal verblijf in Nederland. Het Haagse hof oordeelt dinsdag dat huidskleur in veel gevallen doorslaggevend is bij de controleselectie aan de grens en beschouwt dit als discriminatie. Omdat de staat volgens het hof niet voldoende heeft onderbouwd dat iemands huidskleur een indicator is voor afkomst of nationaliteit, mag de marechaussee dus niet op basis daarvan controleren.

Het oordeel van het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank in Den Haag in september 2021. Die vond dat de marechaussee huidskleur wel mag laten meewegen om te bepalen wie wel of niet gecontroleerd wordt op illegaal verblijf in Nederland. Volgens de rechtbank discrimineert de marechaussee niet; iemands nationaliteit zou mee mogen spelen in het besluit tot controle en huidskleur en veronderstelde etniciteit zouden daarvoor indicatoren kunnen zijn.

‘Geschiedenis’

De marechaussee stelde destijds dat veronderstelde etniciteit nooit het enige selectiecriterium is. De agenten wegen ook gedrag in de rij mee. Huidskleur of veronderstelde afkomst kunnen volgens de marechaussee wel relevant zijn als er veel migranten uit hetzelfde land in Nederland arriveren.

De zaak is aangespannen door verschillende belangenorganisaties, waaronder Amnesty International en twee burgers die herhaaldelijk etnisch geprofileerd zijn. In de zaal werd volgens persbureau ANP geëmotioneerd gereageerd op de uitspraak. „U hebt geschiedenis geschreven”, zei een van de eisers tegen de rechters. De marechaussee stelde tegenover het persbureau het arrest te bestuderen om na te gaan „welke consequenties dit heeft voor ons werk, nu en in de toekomst”.