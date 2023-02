Golf aan arrestaties van tegenstanders Tunesische president Saied

In Tunesië is maandag oppositiepoliticus Noureddine Bhiri, een belangrijke criticus van president Kais Saied, opgepakt. Het is de meest recente aanhouding in een golf van arrestaties van tegenstanders van Saied die twee dagen geleden begon, zo meldt persbureau Reuters. Bhiri maakt deel uit van Ennahda, de grootste oppositiepartij van Tunesië, en werd eind 2021 ook al gearresteerd.

Ook andere critici van president Saied werden de afgelopen dagen opgepakt. De Tunesische autoriteiten arresteerden de afgelopen dagen zeker twee andere oppositiepolitici, het hoofd van onafhankelijk radiostation Mosaique FM, een zakenman en twee rechters die vorig jaar al werden ontslagen. Volgens de autoriteiten hebben de arrestaties te maken met een „samenzwering tegen de staatsveiligheid”.

Het vertrouwen van de bevolking in het leiderschap van Saied, die in 2019 aan de macht kwam, is bijzonder laag. Sinds 2021 groeien de zorgen over de democratische rechten in het land, omdat Saied steeds meer macht naar zich toe trekt. In maart vorig jaar ontbond Saied het parlement. Ook toen motiveerde hij dat besluit met een onderzoek naar „samenzweringen” tegen de veiligheid van de staat.

Bij de recentste landelijke verkiezingen, in december 2022, kwam slechts 9 procent van de stemgerechtigden opdagen. De verkiezingen werden op grote schaal geboycot.

