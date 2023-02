Choreograaf Goecke biedt excuses aan na besmeuren van recensent met hondenpoep

Choreograaf Marco Goecke (50) heeft dinsdag zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij zaterdag in Hannover een critica van de Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft besmeurd met de poep van zijn teckel, Gustav.

Steen des aanstoots was een recensie van de voorstelling In the Dutch Mountains door het Nederlands Dans Theater in Den Haag. De critica, Wiebke Hüster (57), heeft daarop aangifte gedaan.

Het Nederlands Dans Theater maakte in een reactie al eerder bekend dat het ten zeerste betreurt dat dit incident heeft plaatsgevonden, waarin Marco Goecke de persoonlijke integriteit van de betrokkene heeft geschonden. Dinsdagavond kwam het gezelschap ook met een reactie van Goecke naar buiten. Hij zegt spijt te hebben van de manier waarop hij zijn ongenoegen uitte over de „zeer negatieve recensie” van Hüster. „Ik ging veel te ver. Ik schrok van mijn eigen impulsieve gedrag. Daar verontschuldig ik me voor. Het was een uiting van diepe en langdurige frustratie. Daarmee valt het niet goed te praten. Ik realiseer me nu dat ik met mijn daad ook de medewerkers van NDT in de problemen heb gebracht. Ik heb spijt dat ik mogelijk schade heb toegebracht aan de reputatie van NDT, al jaren een gewaardeerde opdrachtgever. Hiervoor bied ik mijn excuses aan.”

Het Nederlands Danstheater zegt de afgelopen tien jaar altijd met veel plezier samengewerkt te hebben met Marco Goecke, ook tijdens het productieproces voor de voorstelling In the Dutch Mountains. Na „een brede en moeilijke conversatie en doordat Marco rekenschap geeft van zijn daad hebben we besloten dat we de Nederlandse toer van In the Dutch Mountains continueren.”

