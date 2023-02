Belastingdienst India doorzoekt kantoren BBC

De Indiase belastingdienst heeft dinsdag invallen gedaan in twee Indiase kantoren van de BBC. Dat melden meerdere internationale persbureaus. De huiszoekingen werden uitgevoerd in de kantoren van de Britse omroep in New Delhi en Mumbai. Volgens een BBC-journalist die het Franse persbureau AFP sprak, zouden daarbij alle telefoons in beslag zijn genomen.

De invallen, die dinsdagochtend Nederlandse tijd nog aan de gang waren, komen enkele weken na de uitzending van een kritische BBC-documentaire over premier Narendra Modi, waarop inmiddels een verbod geldt in India. De belastingdienst zelf zegt dat het gaat om een onderzoek naar de bedrijfsvoering van de omroep.

De Indiase autoriteiten zetten dinsdag het kantoor in de hoofdstad New Delhi af en politieagenten vatten aan de ingang van het gebouw post om medewerkers de toegang tot het gebouw te ontzeggen, meldt AFP. Ook mocht niemand het gebouw verlaten. De belastingdienst bevestigt aan de Hindustan Times dat ambtenaren op het BBC-kantoor in New Delhi waren, maar benadrukt dat het gaat om een „onderzoek en geen inval”. Over de aard van de beschuldigingen aan het adres van de Britse zender blijft de dienst vaag. Ze zou documenten met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Britse omroep onderzoeken.

Kritische documentaire

Een woordvoerder van de partij van premier Modi noemde dinsdag tegenover lokale media de BBC de „meest corrupte organisatie” en benadrukte dat als de BBC niets verkeerds heeft gedaan, zij niets hoeft te vrezen. De BBC zegt inmiddels openlijk zijn volledige medewerking toe en hoopt op een snelle oplossing van de situatie.

Mogelijk houden de invallen verband met de tweedelige documentaire die de BBC in januari uitzond, waarin Modi, toen als gouverneur van de deelstaat Gujarat werd beschuldigd de ogen te sluiten voor de interreligieuze rellen in 2002. Bij deze golf van geweld vielen minstens duizend doden, voornamelijk onder de moslimgemeenschap, een minderheid in India. Sinds afgelopen maand geldt in India een verbod op The Modi Question.

Door beroep te doen op een omstreden IT-wet werden beelden en tweets die rechtstreeks verband hielden met de documentaire via een ‘noodbevel’ van socialemediaplatforms als Twitter en Facebook verwijderd. De Indiase autoriteiten bestempelden de documentaire als „anti-Indiaas” en „vijandige propaganda om premier Modi in diskrediet te brengen”.

In het verleden grepen Indiase autoriteiten al fraudeonderzoek aan om critici het zwijgen op te leggen. Zo werd journalist Rana Ayyub, die kritisch verslag uitbracht over de Gujarat-rellen, afgelopen jaar gedagvaard vanwege een fraudeonderzoek. De beschuldiging dat ze publieke gelden en donaties zou hebben misbruikt voor eigen onkosten, zou volgens analisten een bekende truc van de autoriteiten zijn. Eerder moest Ayyub zich meerdere keren voor de rechtbank verantwoorden in smaad- en lasterzaken.

