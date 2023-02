Actrice Melody Klaver: ‘Ik word opvallend veel vaker gevraagd voor rollen die vroeger standaard naar mannen gingen’

In de filmwereld komt het soms voor dat er na een lange tijd stilte vrijwel tegelijkertijd vijf series met één acteur verschijnen. Melody Klaver lacht. „Je hebt als hoofdrolspeler niet in de hand wanneer series of films in première gaan. Voor mij volgden alle producties elkaar netjes op. Maar ik hoop absoluut dat de kijker niet denkt: poeh, daar heb je háár weer!” De 32-jarige actrice was recent te zien in bijrollen in Het Gouden Uur en Judas, ook keerde zij terug als telefoniste in het tweede seizoen van hitserie Nood. In België draaide Klaver de futuristische dramaserie Arcadia, die half maart bij de NPO van start gaat.

En nu is er Incognito, een zesdelige thriller waarin zij Lize speelt, een vrouw met een op het eerste gezicht gewoon leven die ervan wordt verdacht een topcrimineel te zijn. Een getroebleerde undercoveragent (Dragan Bakema) moet in haar leven infiltreren om de waarheid te achterhalen. „Het aanbod van vrouwenrollen is de afgelopen jaren echt veranderd”, vertelt Klaver via de telefoon. „Ik word opvallend veel vaker gevraagd voor rollen die vroeger standaard naar mannen gingen. Makers zijn zich steeds bewuster van meer diversiteit bij het casten.”

Nadat de actrice de Toneelschool voltooide had zij daar echt last van, vertelt ze. „Bij de meeste rollen ging het toen toch om wat bleue, transparante jonge vrouwen – types waar ik niet snel mee word geassocieerd. Natuurlijk kan ik die rollen óók prima spelen, maar ik pas beter bij de stoerdere, selfmade types. Vrouwen met meer body.”

Dragan Bakema in de nieuwe zesdelige thriller Incognito. Foto Videoland

Gevoelsleven

Vlak voor de coronacrisis uitbrak, had Klaver onbewust al het besluit genomen om haar focus meer te richten op televisie. „Ik merkte steeds vaker dat toneel steeds moeilijker met het draaien van series te combineren viel”, bekent ze. „Je hebt dan in feite twee banen en het is voor producenten altijd een enorme logistieke puzzel.” Twee weken voor de eerste lockdown in maart 2020 eindigde de tournee van haar voorlopig laatste reizende voorstelling Othello; die zomer speelde zij nog kort in het DeLaMar.

Regisseurs die met haar werken, prijzen Klaver omdat zij zich heel bewust is van wat de camera met haar doet. Weer die aanstekelijke lach. Podiumacteren voelt voor mij technischer”, legt ze uit. „Ik ben mij veel meer bewust van de ruimte waar ik sta en het feit dat er honderden mensen naar mij kijken vanuit de zaal; ik ben een actrice die het liefst alles wil beleven en voelen, en niet alleen wil uitvoeren. Op een filmset kan ik beter op mijn gevoel varen en daardoor meer nuances aanbrengen in mijn spel. Dat voelt voor mij meestal waarachtiger.”

Regisseur Thomas Korthals Altes beaamt dat hij met Incognito „de vrouw in Melody” wilde laten zien. „Lize is een vrouw waarvan je pas gaandeweg de serie ontdekt wat haar échte verhaal is. Melody is perfect in deze rol in staat om twijfel bij de kijker te zaaien over haar echte motieven.” Veel misdaadseries zijn verhalen rond een groep mensen. Incognito gaat echt over de confrontatie tussen twee personages. „We hebben ervoor gekozen ons te richten op de kern: wat speelt er tussen deze twee mensen? Langzaam worden er steeds meer laagjes van de ui afgepeld om tot de kern van hun relatie te komen.”

Ik wilde geen te vrolijke serie maken: de ondertoon moest grimmig worden, naargeestig zelfs Thomas Korthals Altes regisseur

Qua sfeer had Korthals Altes bij het maken Netflix-hit Ozark in zijn hoofd. „Ik wilde geen te vrolijke serie maken: de ondertoon moest grimmig worden, naargeestig zelfs. Dat past ook beter bij de motieven die zij allebei hebben om te doen wat ze doen.” Samen met cameraman Guido van Gennep en editor Marcel Wijninga probeerde hij het juiste ritme te vinden. De regisseur dwong zichzelf de tijd te gunnen om de grote plottwist en onthullingen wat langer uit te stellen. „Uiteindelijk mocht ik echt wel losgaan met pistolen en actiescènes – meer dan ik ooit eerder kon doen. Maar eerst moet je een fundament opbouwen om te weten wat er écht op het spel staat.”

Ook Klaver lijkt zich een vis in het water te voelen bij misdaadverhalen, het genre waartoe vrijwel al haar nieuwe series behoren. „Het is bij de kijkers veruit het meest populaire genre”, zegt de actrice. „Dus ik snap dat producenten en streamers hier veel tijd, geld en energie in investeren. In het verleden dachten ook kijkers vooral aan Amerika of Engeland als het om dit soort series ging.”

De hoofdrolspeelster is blij met de enorme variëteit die zich langzaam openbaart, ook als het gaat om vaderlandse producties. „Series als Incognito, Nood en Arcadia hebben weinig gemeen, behalve dat ze allemaal spannend zijn. Je merkt dat de kijker, als het gaat om Amerikaanse producties, heel erg open staat om nieuwe smaken en varianten te proberen. Ik hoop dat het publiek ook op die manier meegroeit met de Nederlandse series, nu het aanbod in dit genre zoveel diverser wordt.”

Incognito is vanaf 17 februari te zien bij Videoland.

https://www.youtube.com/watch?v=i9QDac0BAXc