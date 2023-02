10.000 nieuwe stamcel- en bloeddonoren na oproep PSV-perschef Thijs Slegers

Bij Matchis en Sanquin hebben zich tienduizend nieuwe stamcel- en bloeddonoren geregistreerd na een oproep van PSV-perschef Thijs Slegers. Dat bevestigt Matchis dinsdag na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Matchis, een stichting voor stamceldonatie, kreeg zevenduizend nieuwe aanmeldingen; bloedbank Sanquin zo’n drieduizend. Het aantal nieuwe inschrijvingen is opvallend, zegt een woordvoerder van Matchis. „In januari hadden we in een hele maand ongeveer 2.700 nieuwe registraties, maar in de maand februari zijn het er nu dus al 7.000.”

De perschef van PSV kreeg begin februari te horen dat zijn afstotingsziekte – het gevolg van de acute leukemie die in 2020 bij hem werd vastgesteld – niet meer te genezen is. Daarop deed hij een oproep via Instagram: „Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel.” Maandagavond was hij te gast bij een speciale uitzending van sportzender ESPN, waarbij het werven van nieuwe donoren centraal stond.

De aandacht voor de terminale ziekte van Slegers heeft een opvallend gevolg. Normaal gesproken melden vrouwen zich vaker aan als stamcel- of bloeddonor dan mannen, aldus een woordvoerder van Matchis. „Wereldwijd is het percentage donoren ongeveer 30 procent mannen.” Bij de recente golf aan aanmeldingen van Nederlandse donoren is circa 70 procent man. „Mannen zijn normaal moeilijker te werven, maar je ziet dat ze zich nu echt aangesproken voelen. Hier is iemand die het aan den lijve ondervindt: daardoor voel je je meteen betrokken.”

Twaalfde minuut

In de voetbalwereld heeft het nieuws dat Slegers terminaal ziek is veel teweeg gebracht. Tijdens de twaalfde minuut van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV, op 5 februari, klapten alle ruim 47.000 aanwezige toeschouwers – ook de Feyenoord-fans – een minuut lang als eerbetoon aan Slegers. Ook afgelopen zaterdag, tijdens de wedstrijd tussen PSV en FC Groningen, werd in de twaalfde minuut geklapt door supporters van beide teams. Binnen het voetbal staat de twaalfde minuut van een wedstrijd symbool voor de ‘twaalfde speler’: de supporters in het stadion.

Voordat Slegers perschef werd bij PSV werkte hij lange tijd als sportjournalist, onder andere voor het tijdschrift Voetbal International. In die tijd werd hij vrienden met de Zweedse stervoetballer Zlatan Ibrahimović, die toen voor Ajax speelde. Ibrahimović belde maandag in bij de uitzending van ESPN om bij te dragen aan de actie. Slegers was er voor hem toen hij nog maar net in Nederland was, zei de speler: „Hij gaf me alle steun die ik nodig had.”

Slegers lijdt aan acute lymfatische leukemie (ALL), een vorm van bloedkanker. Het is een zeldzame ziekte: in Nederland wordt ALL jaarlijks bij ongeveer tweehonderd mensen vastgesteld. Stamcellen van een donor, die via een infuus bij de ALL-patiënt ingebracht worden, kunnen helpen bij de genezing. Matchis zegt blij te zijn met de actie. „De aanleiding is natuurlijk heel triest”, aldus de woordvoerder. „Maar zo’n oproep – die ontzettend moedig en authentiek is – daar kan geen campagne tegenop.”

