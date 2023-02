‘We besloten niet meer te gaan vliegen’

in

‘Drie jaar geleden hebben mijn vriend en ik vergroeningswinkel Marvy Green opgezet. We beseften dat er voor nieuwbouw wel gestimuleerd wordt om groen toe te voegen, maar bij bestaande bouw vrijwel niet. Wij wonen in een Rotterdams complex uit de jaren tachtig, waar veel ruimte op balkons onbenut blijft voor vergroening. Dat was voor ons de motivatie om iets te gaan doen.

„Nu bieden we gevulde balkonbakken, groendaken en geveltuinpakketten aan. Eerst alleen online, sinds twee jaar ook in een winkel. We richten ons zoveel mogelijk op de stad. Veel mensen denken dat ze met kleine ruimtes weinig kunnen, maar het is juist hard nodig om hiermee aan de slag te gaan. Door hen te enthousiasmeren een bijdrage te leveren aan biodiversiteit, valt veel winst te behalen.

„We bieden kant-en-klare bakken met vaste, winterharde planten die zo lang mogelijk in leven blijven. We kopen die zoveel mogelijk lokaal in, en kiezen voor biologische grond en inheemse soorten zonder pesticiden. Dat doen we met de focus op meer voedsel voor vogels en bestuivers, zoals als bijen en vlinders.

„Onze belangrijkste overtuiging is het verbeteren van de biodiversiteit, maar een fijne bijkomstigheid is dat steden zo vergroenen. Het is namelijk bewezen dat mensen zich beter voelen door het zicht op groen. Maar niet iedereen kan hierin investeren. Daarom willen we de winst investeren in tuinen en andere projecten op plekken waar mensen het zich niet kunnen veroorloven. Zo maken we groen zo breed mogelijk toegankelijk.”

uit

‘Ons bedrijf is onderscheidend vanwege het impactmodel. Onze medewerkers worden uit een deel van de winst betaald. Zo worden ze mede-ondernemers, zonder de risico’s die wij dragen. Dat is prettig, omdat we werken als gelijken, en het maakt hen extra enthousiast om hun expertise zo goed mogelijk in te zetten. Het is heel tof om te zien hoe zij ideeën bedenken om het bedrijf te laten groeien.

„Als ons bedrijf geen winst maakt, krijgen medewerkers een minimumbedrag. Om onze lasten te kunnen betalen, combineren we het bedrijf met ander werk.

„We hoeven er niet veel voor te laten, maar we denken dit jaar bijvoorbeeld wel na of we op vakantie kunnen, omdat er ook bepaalde (logistieke) investeringen voor de winkel gepland staan.

„Wel maken we bewuste keuzes in onze uitgaven. Zo hebben we besloten niet meer te vliegen. Ook eten we minder vlees. In de horeca kijk ik kritisch naar wat een goed restaurant is waar ze goed met hun producten omgaan.

„Dat bijna al ons spaargeld in dit bedrijf zit, is spannend, maar we doen het omdat we echt in de groene visie geloven. Dan maak je soms radicalere keuzes .”

Netto-inkomen: 2.500 euro Vaste lasten: hypotheek, gas, water, licht en vereniging van eigenaren 630 euro; boodschappen 150 euro; mobiele telefoon, internet, televisie 32 euro; verzekeringen 120 euro; abonnementen (Netflix, Spotify) 9 euro; goede doelen 10 euro; kleding 125 euro; horeca 175 euro; reizen 125 euro Sparen: 160 euro voor reizen, de rest is inleg voor onze winkel Marvy Green Laatste grote aankoop: Outfit voor een bruiloft 400 euro

