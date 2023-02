Op zaterdag hadden we met ons literaire gezelschap afgesproken bij het Chinese restaurant New Season op de Warmoesstraat 39 in Amsterdam. Dit is het adres waar Joost van den Vondel in de 17de eeuw zijn zijden-kousen-winkel had. Tien jaar eerder had ik daar gegeten met Ko, een van de leden, en hem op de foto gezet voor het restaurant. De avond voor de afspraak, vrijdagavond, zond ik deze tien jaar oude foto via WhatsApp aan het gezelschap. Ko antwoordde: „Komen jullie nog?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl