VS roepen op tot toegang Syrisch rebellengebied

De Amerikaanse regering heeft een oproep gedaan aan de VN-Veiligheidsraad om te stemmen over het openen van nieuwe grensovergangen tussen Turkije en Syrië. Dat melden internationale persbureaus. De hulp moet via alle grensovergangen kunnen passeren naar alle getroffen gebieden, aldus een woordvoerder van het Witte Huis zondag. Momenteel is er maar een grensovergang open. „Elk uur telt”, aldus de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield. „Mensen in de getroffen gebieden rekenen op ons. We kunnen ze niet in de steek laten.”

In het Syrische rebellengebied zijn duizenden mensen getroffen door de aardbevingen. Veel van hen zijn al jaren afhankelijk van humanitaire hulp die in de regio terechtkomt via buurland Turkije. De huidige grensovergang, die de Turkse regio Hatay en de Syrische plaats Bab al Hawa verbindt, is open dankzij de VN-Veiligheidsraad, die elke zes maanden stemt over het openhouden ervan. De VS roepen de Veiligheidsraad nu op om bijeen te komen voor een nieuwe stemming over het openen van twee extra grensovergangen.

De Verenigde Staten doen ook een beroep op de Syrische president Bashar al-Assad om hulpverleners toegang te geven tot heel Syrië, inclusief de noordwestelijke gebieden die door rebellen worden bezet. Daar laat de Syrische regering geen hulp toe zonder haar goedkeuring. Donderdag liet Assad voor de eerste keer hulpgoederen toe in het rebellengebied. Een woordvoerder van de Verenigde Naties zei zondag dat de hulp vanuit de regeringsgebieden nu weer zou worden opgehouden door „goedkeuringsproblemen” van een van de rebellengroepen.

