Vijf maanden cel in hoger beroep voor fakkeldrager bij Kaags huis

De 30-jarige man die begin vorig jaar met een brandende fakkel naar het huis van D66-leider Sigrid Kaag kwam, is maandag in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf voor bedreiging. Eerder legde de politierechter Max van den B. een straf op van zes maanden. Het gerechtshof komt nu tot een lagere straf, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard vanwege de psychotische stoornis waar hij aan lijdt. Van den B. heeft zijn straf al uitgezeten in voorarrest.

Op 5 januari 2022 stond de man met een brandende fakkel voor Sigrid Kaags voordeur, waarbij hij complotleuzen riep. Het incident werd gefilmd en gestreamd door een medeverdachte. Naast de celstraf krijgt hij ook een contact- en gebiedsverbod voor kabinetsleden. Volgens de rechter veroorzaken de gepleegde strafbare feiten „niet alleen bij de slachtoffers gevoelens van angst en onveiligheid – zoals ook volgt uit de slachtofferverklaring van Kaag -, maar ook in de samenleving als geheel.”

Van den B. krijgt de straf ook voor het bedreigen van voormalig topambtenaar Joris Demmink. Van den B. ging naar een sociëteit in Den Haag om Demmink te confronteren, die volgens een vaak gedeelde complottheorie een pedofiel zou zijn. Eind 2021 stond Van den B. ook al voor het huis van toenmalig demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA).