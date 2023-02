Tsjechische voetbalinternational Jankto komt uit voor homoseksualiteit

De Tsjechische international Jakub Jankto, die op het moment speelt voor de grootste club in zijn land Sparta Praag, heeft bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. In een video die hij maandagmiddag deelde op zijn Twitteraccount zegt hij dat hij zichzelf „niet meer wil verbergen.” De 27-jarige is een van de weinige actieve profvoetballers die openlijk uit de kast is gekomen.

„Net als iedereen wil ik ook mijn leven leiden in vrijheid, zonder angsten, zonder vooroordelen”, zegt hij in de video. „En met liefde. Ik ben homoseksueel.” Sparta Praag betuigde kort na het bericht van Jankto zijn steun voor de middenvelder. „Jakub Jankto sprak enige tijd geleden openlijk over zijn seksuele geaardheid met het management, de coach en teamgenoten van de club. [...] Je hebt onze steun. Leef je leven, Jakub.”

Ook de Spaanse club Getafe, die Jankto tijdelijk uitleent aan Sparta Praag, schrijft maandag dat het „onze voetballer” Jankto „onvoorwaardelijk steunt”. „Ons grootste respect.” In 2021 maakte Jankto deel uit van de Tsjechische selectie voor het Europees Kampioenschap. Hij speelde in de achtste finale, die Tsjechië met 2-0 won van Nederland.

