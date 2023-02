Poetin op internet een ‘klojo’ noemen, is voor Russen niet zonder gevaar

Schelden, Russen kunnen het als geen ander. Maar wie de Russische president Poetin wil beledigen, moet verbaal van goeden huize komen om een boete te vermijden. Afgelopen weekend publiceerde de Wit-Russische hackgroep ‘Cyberpartizanen’ een vier pagina’s tellende lijst met scheldwoorden die verboden zijn in combinatie met de naam ‘Vladimir Poetin’ of diens beeltenis.

De hackers vonden het document, getiteld ‘Belangrijke beledigingen’, in een database van internetwaakhond Roskomnadzor, die zich bezighoudt met het bedenken van de steeds buitenissiger censuurmaatregelen die Russen worden opgelegd, en de monitoring daarvan. Volgens Mediazona, een van de onafhankelijke Russische nieuwssites die de lijst tot hilariteit van Russische internetgebruikers integraal publiceerde, zou de instantie maar liefst een jaar lang hebben gewerkt aan het opstellen ervan.

‘Freak en uitschot’

De scheldwoorden zijn netjes opgedeeld naar genre. Een rijke bloemlezing van „algemeen gescheld” telt meer dan zeshonderd scheldwoorden, gevolgd door de secties „verwijzingen naar pedofilie” en „verwijzingen naar geslachtsgemeenschap”, beide met tientallen aanduidingen.

Wit-Russische hackers onderschepten en publiceerden dit weekeinde een lijst van de Russische internetwaakhond Roskomnadzor met scheldwoorden en schuttingtaal die niet in relatie tot president Poetin mogen worden gebruikt.

Daarnaast bevat de lijst ook hele zinnen, waarmee Russen hun president er verbaal het afgelopen jaar van langs gaven. „Poetin, jij freak, uitschot en hoer, flikker op uit de macht”, en „Poetin is een klojo. Zijn vrienden zijn vee, en ze verdienen allemaal een verschrikkelijke straf”, zo klonken enkele oordelen van Russen over hun president.

Met behulp van een speciale foto-zoekfunctie screent Roskomnadzor ook foto’s waarop Poetin als Hitler is afgebeeld en andere „negatieve verschijningsvormen”. Daarnaast blijkt de dienst berichten en speculaties over Poetins gezondheid nauwlettend bij te houden. Of ‘daders’ zijn beboet of zelfs opgepakt, is onbekend. Wel werd duidelijk uit andere documenten dat Roskomadzor intensief contact houdt met de Russische opsporingsdiensten.

Schuttingtaal

Het is niet voor het eerst dat de Russische overheid poogt de ongebreidelde scheldlust van Russen aan banden te leggen. In 2013 voerde Poetin – die zelf bekend staat om zijn gebruik van schuttingtaal – boetes in voor het gebruik van scheldwoorden door media, een jaar later gevolgd door een verbod in de kunstensector. Begin 2021 breidde het verbod zich uit naar sociale media. De maatregelen worden gemotiveerd met een beroep op de bescherming van kinderen.