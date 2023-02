Oud-minister Grapperhaus nieuwe topman juridische tak Deloitte

Accountants- en belastingadvieskantoor Deloitte heeft oud-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) aangesteld als nieuwe topman voor de juridische dienstverleningstak. Dat bevestigt het bedrijf maandag na berichtgeving door het Financieele Dagblad. Grapperhaus is sinds 1 februari in dienst bij Deloitte, dat de benoeming aanvankelijk stilhield vanwege de persoonlijke beveiliging van de oud-minister.

Grapperhaus bekleedde tot januari 2022 de ministerspost in het kabinet-Rutte III. Daarvoor werkte hij decennialang als arbeidsrechtadvocaat, waarvan bijna twintig jaar als partner bij advocatenkantoor Allen & Overy. Deloitte heeft al langer grote ambities op het vlak van juridische dienstverlening en hoopt met Grapperhaus de concurrentie met grote advocatenkantoren aan te kunnen gaan, aldus het FD. De oud-minister is de opvolger van Frederieke Leeflang, die eind 2021 na een dienstverband van een jaar vertrok om voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep te worden.

Vanwege dreiging uit de georganiseerde criminaliteit wordt Grapperhaus sinds enige tijd extra beveiligd. Het Openbaar Ministerie zei de dreiging medio januari „zeer serieus” te nemen, maar kon verder geen details geven over de genomen veiligheidsmaatregelen. Het Parool wist te melden dat het gaat om dreigingen uit de hoek van de 31-jarige voortvluchtige Jos L., die een belangrijke rol zou spelen in de internationale cocaïnehandel.

Als minister poogde Grapperhaus de georganiseerde criminaliteit aan banden te leggen. Zo werd onder zijn bewind de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi opgepakt. Tegelijk kwamen tijdens zijn ambtstermijn de misstanden rond landsadvocaat Pels Rijcken naar buiten. Voormalig topman Frank Oranje had miljoenen euro’s van klanten achterover te hebben gedrukt, bleek uit onderzoek van de Fiod. Grapperhaus was al twee jaar op de hoogte van het onderzoek, maar lichtte de Kamer hierover verkeerd in.