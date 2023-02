Opnieuw onbekend object uit de lucht geschoten in de VS

Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een onbekend object uit de lucht geschoten, meldt het Pentagon zondagavond laat. Ditmaal boven het Huronmeer, vlakbij de grens met Canada. Eerder dit weekend werden boven de VS en Canada ook al twee vliegende objecten neergeschoten en ruim een week geleden een vermoedelijke Chinese surveillanceballon.

„In opdracht van president Biden en op basis van aanbevelingen van minister Austin en de militaire leiding, heeft een F-16 vanmiddag een AIM9x afgevuurd, waarmee met succes een vliegend object is neergeschoten”, schrijft het Pentagon in een verklaring. „Het object vloog op een hoogte van ongeveer 20.000 voet (ruim 6.000 meter) in het Amerikaanse luchtruim boven Lake Huron in de staat Michigan.”

Lees ook: Na Chinese ballon ook vliegende objecten neergehaald boven Alaska en Canada

Het Pentagon beschouwde het object niet als een militaire dreiging voor enig doel op de grond, maar wel als een „gevaar voor het luchtruim” en een dreiging „vanwege de mogelijke surveillancecapaciteiten.”

Chinese ballon

Na de witte uit China afkomstige ballon die op 4 februari werd neergeschoten voor de kust van South Carolina zijn de Amerikaanse en de Canadese luchtmacht extra alert op onbekende objecten.

Volgens minister Lloyd Austin van Defensie was het de bedoeling van de ballon „om strategische locaties op het Amerikaanse vasteland in de gaten te houden”, maar China ontkent dat en zegt dat het ging om een uit de richting geraakt civiel onderzoeksluchtvaartuig.

Het incicent leidde tot diplomatieke spanningen tussen de VS en China en het voorlopig afzeggen van een bezoek van minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken aan Beijing.

Het onderzoek naar de dit weekend uit de lucht geschoten objecten loopt nog, maar ze waren volgens een woordvoerder van het Witte Huis „veel kleiner” dan de Chinese ballon en leken er ook niet op.