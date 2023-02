Onderzoekscommissie: UEFA grote schuldige veiligheidschaos Champions League-finale

De UEFA is grotendeels verantwoordelijk voor de chaotische beveiliging tijdens de Champions League-finale van afgelopen jaar in Parijs. Dat concludeert een onafhankelijk onderzoekspanel van de Europese voetbalbond dat zich boog zich over het organisatie rond de wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid. „Het is opmerkelijk dat daarbij niemand het leven liet”, aldus het panel in een maandag gepubliceerd document. Als organisator van het evenement, zo stelt het, draagt de UEFA „de primaire verantwoordelijkheid voor ongeregeldheden die bijna tot een ramp hebben geleid”.

Duizenden supporters met een nepkaartje probeerden op 28 mei vorig jaar het Stade de France in te komen, wat leidde tot grote chaos. Toen de toegangspoorten voor hen niet open gingen, raakten grote groepen mensen, waaronder supporters met geldige kaartjes, in het gedrang. Meerdere supporters probeerden over de hekken te klimmen om alsnog binnen te komen, waarop de politie traangas inzette. De wedstrijd begon door de ongeregeldheden 36 minuten later.

De onderzoekscommissie, bestaande uit advocaten, academici en vertegenwoordigers van supportersverenigingen, onderzocht acht maanden lang de gebeurtenissen rondom de wedstrijd. Het noemt onder meer het gebrek aan veiligheidstoezicht bij de UEFA en het niet volgen van haar eigen veiligheidsvoorschriften een „recept voor de mislukkingen die zich voordeden”. „Topfunctionarissen van de UEFA lieten dit gebeuren”, aldus de onderzoekers.

Aanvankelijk legden de UEFA en de Franse autoriteiten de schuld bij een grootschalige ticketfraude. Daarvoor vond het rapport geen bewijs. De Franse autoriteiten wordt zelfgenoegzaamheid verweten: zij zouden grote inschattingsfouten hebben gemaakt over wat werkelijk plaatsvond. Ook de Franse politie wordt niet gespaard, omdat die er ten onrechte van uitging dat Liverpool-fans een bedreiging vormden voor de openbare orde. De UEFA bood maandag kort na de publicatie van het onderzoeksrapport bij monde van secretaris-generaal Theodore Theodoridis zijn excuses aan.

