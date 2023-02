Amerikanen in Rusland nogmaals opgeroepen om land ‘onmiddellijk’ te verlaten

De Amerikaanse ambassade in Moskou verzoekt Amerikanen om Rusland „onmiddellijk” te verlaten wegens grote veiligheidsrisico’s, waaronder mogelijke dienstplicht in het Russische leger. In een nieuw reisadvies waarschuwt de ambassade dat Rusland onder meer het Amerikaanse staatsburgerschap van dubbele staatsburgers kan weigeren, hun de toegang tot Amerikaanse consulaire bijstand kan ontzeggen of hun vertrek uit Rusland kan verhinderen.

Meerdere Amerikaanse burgers die in Rusland verblijven of zaken doen, zijn zonder reden ondervraagd en bedreigd door Russische autoriteiten, zo schrijft de ambassade. „Zij kunnen slachtoffer worden van intimidatie, mishandeling en afpersing.” Volgens de ambassade worden Amerikaanse burgers „op valse beschuldigingen gearresteerd, vastgezet en een eerlijke behandeling ontzegd”.