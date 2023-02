Mogelijk extra openingstijden voor uitverkochte Vermeer-tentoonstelling

Vrijdag opende de tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum, en op zondag waren alle 450.000 beschikbare toegangskaarten uitverkocht. Mogelijk komen er nog nieuwe tickets beschikbaar, bijvoorbeeld voor extra avonden, zei directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum zondag in televisieprogramma Buitenhof. „Daarvoor moet je de site in de gaten houden.”

Maar het is een balans, zei Dibbets ook. Onbeperkt kaarten verkopen kan niet, omdat het voor de bezoekers wel „een prettige ervaring” moet blijven. „We laten minder bezoekers per tijdslot toe dan bij de tentoonstelling Late Rembrandt (in 2015, red.)”, laat een woordvoerder van het Rijksmuseum weten. „Omdat de werken van Vermeer relatief klein zijn, maar ook omdat het bezoek aan de tentoonstelling Late Rembrandt destijds als erg druk werd ervaren.” Die tentoonstelling trok indertijd ruim een half miljoen bezoekers, een record voor Nederland.

Bezoekers die de Vermeer-tentoonstelling vrijdag en zondag bezochten vonden dat de beperking goed werkt. Het was „vol maar niet druk”, met „voor elke schilderij een plukje mensen”.

Personele bezetting

Meer kaarten zou dus betekenen ruimere openingstijden, maar of dat kan is onder meer afhankelijk van „personele bezetting”, laat de woordvoerder weten. De tentoonstelling is nu open van zondag tot en met woensdag van 9.00 tot 18.00 uur, en op donderdag, vrijdag en zaterdag ook ‘s avonds, tot 22.00 uur. De voorstelling loopt tot en met 4 juni – dat is al langer dan tentoonstellingen van oude meesters doorgaans duren.

De verkoop van toegangsbewijzen begon al in september vorig jaar. Twee dagen voordat de tentoonstelling opende waren er al 200.000 kaarten verkocht. Rond de opening was de website van het Rijksmuseum regelmatig onbereikbaar omdat zoveel mensen tegelijk probeerden kaarten te kopen. „De liefde voor Vermeer is wereldwijd gigantisch”, zei directeur Dibbets, die op de tentoonstelling bijvoorbeeld een Australiër sprak die speciaal voor de zeventiende-eeuwse schilder uit Delft naar Nederland was gekomen.

De tentoonstelling is uniek; niet eerder waren zoveel werken van Vermeer in één tentoonstelling te zien. Van de 37 bekende werken van de schilder hangen er 28 in het Rijksmuseum. Een deel van de afwezige werken was te kwetsbaar om te vervoeren.

Iedereen die (nog) geen kaartje heeft, of die zich op het bezoek wil voorbereiden, kan op de site van het Rijksmuseum een rondgang langs de werken maken, begeleid door Stephen Fry (in het Engels) of Joy Delima (in het Nederlands).

