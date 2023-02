‘Meer dan 4.800 minderjarigen misbruikt in Portugese Katholieke Kerk’

Binnen de Portugese Rooms-Katholieke Kerk hebben geestelijken sinds 1950 vermoedelijk minstens 4.815 minderjarigen misbruikt, concludeert een daartoe opgerichte onderzoekscommissie maandag op basis van meer dan vijfhonderd getuigenissen. Dat melden internationale persbureaus. Bij de presentatie van het rapport stelde de hoofdonderzoeker dat het grootste deel van de misstanden al is verjaard, maar dat de commissie 25 getuigenissen heeft overhandigd aan het Openbaar Ministerie.

Van de daders is driekwart priester, iets meer dan de helft van de slachtoffers man (53 procent). Voor ongeveer de helft van de slachtoffers die de commissie sprak, was het de eerste keer dat ze over het seksueel misbruik praatten. „Wij hebben veel respect voor de slachtoffers die misbruik hebben meegemaakt in hun jeugd en die hebben gedurfd een stem te geven aan de stilte”, haalt persbureau AFP de hoofdonderzoeker aan.

‘Plaag uitroeien’

De commissie werd eind 2021 aangesteld door de Portugese Kerk om onderzoek te doen naar zedenmisdrijven met kinderen. Ondanks de financiering vanuit de Kerk zeggen de onderzoekers onafhankelijk te opereren. De hoogste geestelijke van de Portugese Kerk zei al eerder klaar te zijn om „de fouten van het verleden te erkennen” en slachtoffers te vragen om vergeving. Begin maart zullen Portugese bisschoppen samenkomen om conclusies te verbinden aan het rapport en om „deze plaag in de kerk zoveel mogelijk uit te roeien”.

De Portugese commissie stelde het onderzoek in nadat uit een rapport bleek dat zo’n drieduizend geestelijken meer dan 200.000 kinderen hadden misbruikt binnen de Franse Katholieke Kerk. In Duitsland werden in bijna zeventig jaar tijd minstens 3.677 meldingen van misbruik gedaan.

In Nederland kwamen in 2011 tijdens een onderzoek 774 meldingen binnen over misbruik in de kerk. NRC berichtte later dat twintig van de negenendertig Nederlandse kardinalen en bisschoppen tot 2010 betrokken waren bij misbruikdossiers. In 2019 beloofde Paus Franciscus een „strijd op alle fronten” te leveren tegen pedoseksueel misbruik in de kerk.

