Marjan van Loon stapt op als directeur Shell Nederland

Marjan van Loon, sinds 2016 president-directeur van Shell Nederland, treedt per 1 april terug. Dat meldt het olie- en gasbedrijf maandag op zijn website. Haar werkzaamheden worden overgenomen door Frans Everts. Het is niet duidelijk waarom Van Loon opstapt.

Van Loon werkte in totaal 34 jaar bij Shell Nederland, waarvan de laatste zeven jaar als president-directeur. „Ik ben echt heel trots op wat we in de afgelopen jaren in Nederland hebben neergezet. We hebben Nederland dagelijks voorzien van energie, en steeds vaker is dat schonere energie. Na zeven jaar draag ik het stokje graag over aan Frans [Everts]”, zegt Van Loon in een verklaring. Haar opvolger, 33 jaar werkzaam voor het bedrijf en de huidige vicepresident corporate relations, zegt schonere energie bereikbaar te willen maken voor heel Nederland. „Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Die wil ik met open vizier tegemoet treden, in lijn met de brede blik en transparante manier van communiceren van Marjan van Loon.”

Begin deze maand presenteerde Shell haar financiële resultaten, waaruit bleek dat het bedrijf bijzonder goede resultaten behaalde in de energiecrisis en de hoogste winst ooit realiseerde: 40 miljard dollar (omgerekend zo’n 36 miljard euro). De Nederlandse tak van Shell gaat onder meer over de raffinaderij in Pernis en het chemiecomplex in Moerdijk.

