Krezip-drummer Bram van den Berg gaat tijdelijk bij U2 spelen

De Nederlandse drummer Bram van den Berg gaat tijdelijk bij de rockband U2 spelen. Het Krezip-bandlid zal komend jaar invallen bij de Ierse groep voor een aantal concerten in Las Vegas. U2 kondigde maandag het eerste live-optreden in vier jaar aan via de website van de band. Via Instagram laat Van den Berg weten dat hij veel zin heeft om met de band te spelen.

Van den Berg valt in voor drummer Larry Mullen Jr. In een eerder interview met The Washington Post voorspelde Mullen Jr. al niet bij een volgende tour te kunnen zijn omdat hij een operatie moest ondergaan om verder te kunnen spelen. De drie andere bandleden zeggen dat het gek zal zijn om de tour te doen zonder hun drummer. De groep is al bijna vijftig jaar samen, en altijd met dezelfde vier muzikanten. Maar ze heten Van den Berg - „een kracht op zich” - van harte welkom.

Bram Hakkens zal Van den Berg vervangen in Krezip, die zijn drumwerk bij de band niet kan combineren met U2. De Nederlandse band zegt op Instagram „ongelofelijk trots” op Van den Berg te zijn, maar hem ook „verschrikkelijk” te gaan missen: „Desondanks gunnen we hem dit gigantische avontuur als geen ander, wetende dat ie over een tijdje ook weer bij ons terugkeert.”

Lees ook: In zijn autobiografie spaart U2-zanger Bono zichzelf allerminst