Justitie in Turkse stad Malatya arresteert 31 mensen uit de bouwsector

In de Turkse stad Malatya heeft de officier van justitie 31 mensen uit de bouwsector opgepakt, melden lokale media. De arrestaties zijn verricht in het kader van de „eerste fase” van een onderzoek naar de bouwconstructies in de zwaar getroffen stad. Vermoedelijk volgen er meer arrestaties. De verdachten zouden zich niet hebben gehouden aan de bouwvoorschriften die waren opgesteld voor het aardbevingsgebied, waardoor zelfs nieuwbouwflats verwoest konden worden door de bevingen.

In Turkije is veel boosheid over de gebrekkige constructie van gebouwen in het rampgebied. Landelijk heeft justitie de aanklagers in de tien getroffen provincies opdracht gegeven om onderzoeksbureaus op te zetten voor „aardbevingsmisdaden”. De afgelopen dagen pakten de Turkse autoriteiten al tientallen mensen op die verantwoordelijk waren voor de bouw van panden die door de aardbevingen volledig instortten. Zo werden in de provincie Diyarbakir zaterdag ook al 29 arrestatiebevelen uitgevaardigd.

